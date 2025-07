Alchimia? No, scienza: ecco come produrre oro con i reattori nucleari a costo quasi zero

Da decenni la fusione nucleare è considerata la "pietra filosofale" dell'energia: una fonte pulita, sicura e potenzialmente illimitata, ma tuttora ostacolata da sfide tecniche e costi elevati. Nonostante non sia ancora possibile adottarla come processo per la produzione energetica, una startup americana si è già spinta oltre: produrre oro come sottoprodotto del processo.

L'iniziativa, riportata dal Financial Times, prende forma da un concetto noto nella fisica nucleare: la trasmutazione, ovvero la trasformazione di un elemento in un altro tramite l'intervento sui suoi nuclei atomici. In particolare, Marathon Fusion ha studiato l'inserimento di un isotopo del mercurio (il mercurio-198) all'interno del reattore a fusione. Quando colpito da neutroni ad alta energia generati dal processo di fusione, l'isotopo si trasforma in mercurio-197, che a sua volta decade naturalmente in oro-197, l'unico isotopo stabile del prezioso metallo.

L'oro, in questo caso, non sarebbe il fine, ma un effetto collaterale vantaggioso. Il processo, secondo i fondatori della startup Adam Rutkowski e Kyle Schiller, ex ingegneri di SpaceX e ricercatori della Schmidt Futures, non ridurrebbe l'efficienza del reattore. Al contrario, potrebbe raddoppiare la redditività di ogni impianto: per ogni gigawatt di energia prodotta, si stima una generazione annuale di circa 5.000 chilogrammi d'oro (pari a circa 11.000 libbre).

Il principio di base è quello già impiegato nella progettazione di reattori a fusione: utilizzare materiali "moltiplicatori" di neutroni, tradizionalmente berillio o piombo, per mantenere attivo il ciclo del trizio, il combustibile nucleare. Marathon Fusion propone di sostituirli con il mercurio-198, introducendo così la possibilità della trasmutazione in oro.

La proposta, sebbene audace, ha suscitato interesse tra gli esperti. Ahmed Diallo, fisico del plasma presso il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, ha definito l'idea "intrigante", pur sottolineando che lo studio alla base non è ancora stato sottoposto a revisione paritaria (peer-review), passaggio fondamentale per ottenere credibilità scientifica.

Inoltre, restano ostacoli pratici non trascurabili. L'oro prodotto potrebbe contenere isotopi radioattivi che renderebbe necessario un periodo di stoccaggio fino a 18 anni prima di poter essere utilizzato commercialmente. La tecnologia, secondo Marathon Fusion, potrebbe anche estendersi ad altri metalli preziosi come il palladio o alla produzione di isotopi per applicazioni mediche e materiali per batterie nucleari.

Negli ultimi tre anni, la startup ha raccolto circa 10 milioni di dollari in finanziamenti privati e fondi pubblici, ma il traguardo della fusione commerciale resta lontano. La realizzazione di reattori stabili e produttivi, capaci di generare più energia di quanta ne consumino, è ancora una sfida aperta.