Estate calda anche su Amazon: ribassi continui su portatili Lenovo, AirPods, Dyson, DJI, Apple Watch e molto altro

Le offerte Amazon di oggi sorprendono per quantità, varietà e qualità. Dai portatili con processori Intel di 13a generazione e 24 GB di RAM, fino ai robot aspirapolvere con mappatura laser e controllo vocale, passando per MacBook M4, Meta Quest 3S, SSD ultraveloce e droni DJI. Ma c'è un protagonista assoluto: il portatile Lenovo tuttofare più venduto su Amazon, ora sceso a 419€, molto sotto la soglia psicologica dei 500 euro. Ma c'è veramente tanto altro. Abbiamo selezionato per voi i ribassi più interessanti del momento, ma attenzione: alcune unità sono già in esaurimento.

Amazon rilancia un'offerta da tenere d'occhio: Lefant M330Pro, uno dei robot aspirapolvere più completi della sua fascia, scende a 104,99€. Il prezzo più basso mai registrato per un dispositivo capace di aspirare, lavare, mappare e rispondere ai comandi vocali.

Dyson Cinetic Ball Absolute 2 scende di 150€ rispetto al listino e di 110€ rispetto allo street price normale su Amazon. Uno sconto veramente tosto. Ora, a 349€, ci si porta a casa questo aspirapolvere che non si ribalta mai: la sua forma è pensata per rimettersi in posizione da solo. Con 7 accessori per ogni esigenza, non utilizza sacchetti. L'alimentazione è da corrente elettrica, quindi col cavo.

Queste ogni tanto vanno in offerta, ma sembra ormai confermato come fisso lo sconto di ben 200€ sulle V11 nelle varie salse (di fatto la dotazione).

La più abbordabile di tutte le Dyson, V8 Advanced, cala di circa 20€ si assesta sui 279€. Di listino ma anche di prezzo reale è costata per molto tempo sui 400€.

Questa è veramente una bella sorpresa mattutina: scende a soli 419€ il portatile Lenovo tuttofare più venduto su Amazon. Comprensibile, visto che dispone di 16GB di RAM e di ottimo processore, dove la maggior parte della concorrenza ha solo 8GB di RAM e CPU molto più limitate.

Le migliori offerte sui robot tagliaerba in questo momento. Il nuovo GOAT G1 RTK sfrutta un sistema di posizionamento tramite antenna RTK (Real-Time Kinematic), che assicura una precisione centimetrica, simile a quella utilizzata nei droni e nei veicoli a guida autonoma. I modelli G1-800 e G1-2000, invece, utilizzano un sistema misto con paletti da piantare lungo il perimetro, che comunicano con il robot via Banda Ultra Larga (UWB).

DJI Neo è tra i droni più sorprendenti sotto i 250 grammi, ma soprattutto sotto i 160€. Su Amazon è tornata in sconto la versione base del nuovo mini drone DJI, compatta, leggera e capace di offrire riprese in Ultra HD 4K con funzioni di tracciamento automatico e decolli semplificati anche per chi è alle prime armi. Pesa solo 135 grammi ed è in grado di alzarsi in volo direttamente dal palmo della mano.

Chi era in attesa del momento giusto per entrare nel mondo della realtà virtuale e mista ora ha un motivo per agire: Meta Quest 3S da 256 GB è disponibile a 369,99€. Si tratta di uno dei visori standalone più completi nella fascia consumer, con prestazioni elevate e un ecosistema VR/MR ricco e accessibile fin da subito.

Ecco un ottimo portatile con schermo da 15,6" Full HD. A questo prezzo è davvero ardua trovare un PC con 24GB di RAM e SSD da 1TB, per giunta veloce, e come se non bastasse il processore è un Intel Core i5-13420H da 8 core, 12 thread e 4,6GHz di picco. Ovviamente c'è Windows 11.

Apple Watch SE (2ª generazione) è ora disponibile su Amazon a 199€ , una delle offerte più interessanti per chi cerca uno smartwatch compatto, versatile e ricco di funzionalità.

Amazfit GTR 3, elegante e completo, con cassa da 46 mm, display AMOLED, GPS integrato, 150 modalità sportive e ben 21 giorni di autonomia. Include Alexa, monitoraggio del sonno e saturazione dell’ossigeno. Una delle migliori scelte nella fascia sotto i 70€ .

È appena sceso di prezzo anche Amazfit T-Rex 3, il modello rugged per chi non si ferma mai. Display AMOLED, mappe e navigazione offline, 6 sistemi satellitari con GPS dual band, 170+ modalità sportive, pagamento NFC e 27 giorni di autonomia. Ideale per chi ama l’avventura, l’escursionismo e lo sport outdoor estremo. Questi sono solamente alcuni degli Amazfit oggi in offerta, per conoscere l'elenco completo cliccate qui.

Questa è una di quelle offerte da prendere al volo perché realme GT 7T è uno smartphone veramente eccezionale per caratteristiche e prezzo (soprattutto oggi), inoltre è sul mercato da meno di 2 mesi, quindi non è certo un avanzo di magazzino.

All'atto della stesura di questo articolo, edge 50 neo 12/512GB (presentazione agosto 2024) costa 259,99€ , edge 60 (aprile 2025) 263,00€ , bene o male lo stesso prezzo insomma.

Inoltre, la gamma LEFANT si arricchisce di due soluzioni per la pulizia domestica che combinano potenza, automazione e controllo intelligente: M2 e M2 Pro. Entrambi offrono una forza di aspirazione da 6000 Pa, navigazione laser dToF e mappatura personalizzabile. Uno ha la base per lo svuotamento automatico della polvere, l'altro no.

Ogni tanto Amazon propone sconti pazzeschi sulle power station SolarPlay e oggi è un giorno di quelli. Si tratta di un modello da ben 2160Wh e potenza massima di uscita di 2400W, con tanto di pannello solare da 200W che vale da solo circa 200€ , quando si trova in sconto. Ma vediamo l'offerta.

Amazon ha tagliato il prezzo al nuovo MacBook Air con chip M4, e lo ha fatto senza perdere tempo. Il portatile Apple da 13 pollici, lanciato da pochissimo, è già protagonista di offerte molto interessanti in due colorazioni, compresa la nuova tonalità "Celeste".

Le Smart TV 4K Hisense della gamma E63 sono tra le più ricercate per chi vuole un pannello di qualità, completo di supporto HDR, funzioni smart reattive e compatibilità con Alexa. Su Amazon sono disponibili due versioni praticamente gemelle, ma appartenenti a generazioni diverse: E63NT del 2024 ed E63QT del 2025. Entrambe condividono molte delle specifiche principali: in entrambi i casi si tratta di televisori di ottima qualità ma a prezzi bassi rispetto a rivali con caratteristiche simili.

Samsung Galaxy Buds3 sono tra gli auricolari più richiesti di questa estate, e su Amazon la versione italiana 2024 è disponibile a 86,93€. Un prezzo estremamente competitivo, soprattutto considerando che sugli altri store online al momento la stessa versione non si trova a meno di 129€.

Chi è alla ricerca di auricolari true wireless di fascia alta si sarà sicuramente imbattuto in due modelli Bose molto apprezzati: QuietComfort e QuietComfort Ultra. Entrambi puntano su audio di qualità e cancellazione del rumore ai vertici, ma sono pensati per due tipi di utenti diversi. E oggi si trovano entrambi su Amazon a prezzo scontato, con spedizione veloce inclusa per i clienti Prime.

E poi anche Apple mette in offerta tramite Amazon i suoi auricolari true wireless con due modelli pensati per esigenze diverse: AirPods Pro 2, il top di gamma con funzioni avanzate anche per l'udito, e i nuovi AirPods 4, più accessibili ma non per questo meno interessanti.

Il Galaxy Watch8 è disponibile nei formati da 40 mm e 44 mm, entrambi con un design sottile, moderno e pensato per il massimo comfort. Al suo interno troviamo il nuovo processore a 3nm, la One UI Watch 8 e tutte le tecnologie Galaxy AI, incluso l’allenatore personale smart, avanzate funzionalità per il monitoraggio del sonno, del battito e dell’attività fisica. A partire da 279€, è una proposta fortissima per chi cerca uno smartwatch versatile e affidabile. Qui solo alcuni esempi, tutti i Galaxy Watch8 in offerta qui.

Cominciamo dalla GeForce RTX 5070 perché ci sono ribassi di prezzo decisamente importanti su questa famiglia di schede. Versione standard della 5070 Ti, mantiene 12GB di GDDR7 ma con un design più compatto e TDP contenuto. È una soluzione pensata per il gaming a 1440p con alto framerate, ma resta adeguata anche per il 4K con upscaling. Ottima anche per sistemi compatti o SFF grazie alle versioni dual fan.

Entry level della nuova generazione NVIDIA, la RTX 5060 è equipaggiata con 8GB di GDDR7 e mira a offrire un'esperienza Full HD fluida sfruttando le tecnologie DLSS 4 e Frame Generation. Ideale per chi vuole aggiornare una build datata senza stravolgerla. Molto interessanti questi prezzi sotto i 300€ .

RX 9060 XT si colloca nella fascia mainstream, con versioni da 8GB e 16GB di memoria video e una progettazione che strizza l'occhio sia al gaming Full HD competitivo che al QHD. La piattaforma RDNA 4 assicura prestazioni solide e supporto a tutte le più recenti tecnologie AMD, tra cui FSR 3, Anti-Lag+ e Fluid Motion Frames. Naturalmente è molto importante la dotazione di memoria: con 16 GB i prezzi salgono ma anche - e notevolmente - il potenziale della scheda video. Qui l'elenco completo delle offerte sulle schede video.

La serie Orico IG740-PRO è apprezzata, visto che come anticipato viaggia ben oltre i 7000MB/s di picco e costano poco anche a prezzo pieno. Oggi è particolarmente interessante il modello da 2TB, visto che costa meno di 100€ . Ma anche gli altri tagli non sono affatto male, per SSD che vanno benissimo e sono apprezzati da chi già li possiede.

Stiamo parlando dell'unità da ben 20TB Seagate Expansion Desktop con interfaccia USB 3.0, venduta oggi a soli 326,08€ , ovvero 16,3€ al TB, una cifra di assoluto interesse.

59,98€ per Oral-B iO 3 è il miglior prezzo del periodo. Si tratta di uno dei modelli più apprezzati per rapporto tra tecnologia e facilità d'uso: il sistema magnetico iO combina movimento rotatorio e micro-vibrazioni per una pulizia profonda, supportata da un sensore di pressione intelligente e custodia da viaggio inclusa.

Interessante anche il kit Oral-B Serie 3 con due spazzolini elettrici (rosa e nero), tre testine e caricatore condiviso: costa solo 76,99€ e può essere una buona soluzione di coppia o per la famiglia.

Non mancano gli sconti sulle testine di ricambio originali Oral-B, sia per la gamma iO sia per gli attacchi standard. Ecco alcune delle migliori offerte.