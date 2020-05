Google Search: la Dark Mode per Android 10 e iOS 13 è ufficiale

L'annuncio era atteso da tempo, ma finalmente ora c'è l'ufficialità direttamente dal produttore statunitense: Google Search è disponibile anche con interfaccia con Tema Scuro o Dark Mode. Non una novità eclatante ma che farà piacere a chi ha schermi AMOLED/OLED oppure semplicemente per tutti gli utenti ai quali piace il tema scuro.

Dark Mode in Google Search: al via la disponibilità per gli utenti

A dichiararlo ufficialmente è proprio la società di Mountain View che ha dato anche alcune indicazioni sul funzionamento. In queste ore e per le prossime settimane, gli utenti di tutto il Mondo potranno quindi provare (senza alcun trucco) la Dark Mode in Google Search.

I sistemi operativi supportati sono attualmente Android 10 e iOS 12 e iOS 13 (se si guarda all'ecosistema Apple). Google ha specificato che come impostazione predefinita, l'app utilizzerà le impostazioni predefinite del sistema operativo. Cosa significa?

Se su Android 10 o su iOS 13 si è impostata l'applicazione del tema scuro (Dark Mode) l'applicazione utilizzerà il tema scuro. Se invece si abilita il tema chiaro, verrà impiegato il tema chiaro anche per l'applicazione Google Search. Tutti gli utenti che vorranno provare la novità dovranno quindi essere certi di aver impostato correttamente il tema dell'intero sistema operativo. Gli utenti potranno comunque abilitarla o disabilitarla a piacimento all'interno delle impostazioni dell'applicazione.