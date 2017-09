Microsoft dice addio al Windows Store in favore del Microsoft Store?

Microsoft starebbe per lasciare in pensione l'attuale Windows Store in favore del Microsoft Store. Il nuovo software, che è già disponibile per alcuni utenti all'interno del programma Windows Insider, dovrebbe consentire agli utenti di accedere anche a prodotti fisici, oltre al software già in vendita.

Similmente al Play Store di Google, quindi, il Microsoft Store diventerebbe - secondo le voci - un punto unico di accesso al mondo Microsoft non limitato al solo software, ma allargato anche all'hardware. In quest'ultimo caso si potrebbero acquistare dispositivi come i Surface o accessori di vario genere.

Un'ipotesi avanzata da MSPowerUser è che questo passaggio sia strumentale allo sbarco del negozio online anche su altre piattaforme, come Android, iOS, macOS e - perché no? - Linux. Attualmente Microsoft vende anche contenuti multimediali (per esempio musica e film) tramite il proprio negozio online, dunque allargare il proprio bacino d'utenza verso altre piattaforme potrebbe rivelarsi redditizio per l'azienda.

Il cambio di nome non è ancora ufficiale e al momento ci si trova ancora nel regno della speculazione, ma la mossa sarebbe in linea con l'intenzione di rendere i prodotti Microsoft disponibili ovunque più volte reiterata negli ultimi anni da parte dell'azienda.