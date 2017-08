Sempre più schede video in un sistema per elaborare criptovalute grazie a Biostar

La taiwanese Biostar ha mostrato una immagine di quella che potrebbe presto diventare la scheda madre di riferimento per tutti gli utenti impegnati nel cryptocurrency mining. Questo modello implementa 21 slot PCI Express 1x, ciascuno montato a gruppi di 3 così da sfruttare tutto lo spazio presente sul PCB.

Biostar ha poi sviluppato delle raiser card che vengono installate sui blocchi di 3 slot PCI Express 1x ciascuna: per ogni scheda sono presenti 13 connettori USB, attraverso i quali collegare altrettante schede video attraverso delle apposite schedine raiser che adattano uno slot PCI Express 1x ad una connessione USB.

Sappiamo che le schede video impiegate per il calcolo delle criptovalute non necessitano che di pochi dati dal sistema per volta: per questo motivo può essere sufficiente l'utilizzo di un solo semplice collegamento con interfaccia USB per assicurare che la scheda venga comunque sfruttata al massimo delle proprie capacità.

Soluzioni di questo tipo, che utilizzano raiser card collegate alla scheda madre attraverso connessioni USB e alimentazione dedicata, sono già da tempo disponibili ma quello che Biostar sembra voler anticipare con questa immagine è di aver raggiunto un livello di densità estremamente elevato. E' innegabile come l'interesse verso le criptovalute stia portando alcuni produttori di hardware a sviluppare soluzioni sempre più specializzate per le necessità di questo tipo di elaborazioni.

