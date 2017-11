CompuLab annuncia fitlet2, un mini-PC poco più grande di un pacchetto di sigarette

CompuLab ha annunciato un nuovo PC senza ventole pensato per applicazioni industriali o dove l'assenza di ventole è essenziale. Nonostante le dimensioni, il CompuLab fitlet2sfrutta un processore Intel Atom Apollo Lake e può integrare fino a 16 GB di memoria RAM.

Il case è grande 112 x 84 x 25 mm ed è realizzato completamente in metallo per garantire la massima dissipazione termica. A questo fine sono state integrate delle alette nella parte superiore. All'interno trovano posto processori della gamma Atom, nello specifico E3950 o E3930, e Celeron J3455, con ulteriori varianti disponibili per ordinativi di grossa portata. La memoria RAM arriva fino a 16 GB ed è di tipo DDR3L-1866 in formato SODIMM, su singolo slot. L'archiviazione è affidata a un SSD in formato M.2, eMCC o a dischi a piatti rotanti o allo stato solido in formato 2,5 pollici.

La connettività di rete è assicurata da 2 porte Ethernet Gigabit, aumentabili a quattro con apposito modulo, e da un modulo opzionale con WiFi IEEE 802.11ac e Bluetooth 4.2, oppure da un modulo cellulare 4G. Sono presenti fino a 8 porte USB, di cui due USB 3.0 e sei USB 2.0. Sono supportati fino a due monitor 4K.

CompuLab propone il fitlet2 come dispositivo per i compiti più impegnativi nel contesto dell'Internet delle Cose o per usi industriali. Prevedendo questo secondo caso, l'azienda fornisce 5 anni di garanzia e prevede di fornire disponibilità del dispositivo per i prossimi 15 anni. L'operatività è assicurata in una vasta gamma di temperature, da -40 °C a 85 °C, ed è presente la resistenza a urti, vibrazioni, polvere e umidità.



Il CompuLab fitlet2 supporta sia Windows 10 IoT che Linux Mint. Proprio con la distribuzione francese era nata una collaborazione che vedeva l'azienda produrre mini-PC marchiati "Linux Mint".

Il Compulab fitlet2 è già disponibile all'acquisto a un prezzo di partenza di 153$ (~132€) sul sito del produttore.