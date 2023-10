TIM: due offerte separate dal fondo Usa KKR, per Netco e per Sparkle

KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.) ha presentato due offerte separate per Netco e Sparkle all'interno del processo che sembra destinato a portare all'acquisizione della rete TIM. La prima, vincolante, scade l'8 novembre prossimo, mentre quella per Sparkle è non vincolante e precede l'offerta vincolante di un periodo di tempo che va da 4 a 8 settimane, con un periodo di esclusiva fino al 20 dicembre. La notizia è stata riportata da Ansa.

Netco è l'area che racchiude l'asset di rete fissa, le attività wholesale domestiche e quelle internazionali di Sparkle. Quest'ultima, invece, fornisce il routing internazionale per la maggior parte del traffico telefonico e dati generato dall'utenza di Telecom Italia.

Si tratta di un nuovo passaggio nel processo di acquisizione della rete fissa in rame e fibra italiana da parte di KKR, che ha già siglato un Memorandum of Understanding (MoU) con il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF). A quest'ultimo dovrebbe andare il 100% di Sparkle.

L'offerta è stata separata in due perché KKR chiede a TIM più tempo per fare un'offerta vincolante anche per la società internazionale dei cavi, precisamente fino al 20 dicembre prossimo. Dopo che l'ex monopolista ha confermato la ricezione dell'offerta vincolante di KKR per la rete, il titolo TIM a Piazza Affari ha invertito la rotta dopo un avvio positivo (-0,5% a 0,27 euro).