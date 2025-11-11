Jensen Huang (NVIDIA): 'L'AI non è una nuova bolla delle Dot-com, ogni GPU è accesa e lavora'

Jensen Huang, CEO di NVIDIA, ha respinto il paragone tra il boom dell'AI e la bolla delle Dot-com: oggi ogni GPU è in uso, segno di una domanda reale di calcolo. L'intelligenza artificiale, spiega, richiede potenza in tempo reale e dà vita a un'industria basata su "fabbriche di intelligenza".

Durante un recente incontro del ciclo The Minds of Modern AI organizzato dal Financial Times, il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, ha respinto i paragoni tra l'attuale boom dell'intelligenza artificiale e la bolla delle Dot-com degli anni '90. Secondo Huang, le fondamenta tecnologiche e industriali dell'AI sono di natura completamente diversa: "Durante l'era delle dot-com la maggior parte della fibra ottica installata era "dark", cioè inutilizzata. Oggi, quasi ogni GPU disponibile è accesa e in funzione".

Il riferimento alla dark fibre (fibra spenta) - infrastrutture in eccesso costruite allora in previsione di una crescita mai arrivata - serve a sottolineare che, diversamente dal passato, la domanda di potenza di calcolo per l'intelligenza artificiale è concreta e in rapida espansione. "Non si tratta di una corsa speculativa", spiega Huang. "L'AI richiede calcolo in tempo reale, perché l'intelligenza non può essere precompilata e immagazzinata: deve essere generata nel momento stesso in cui serve".

Il CEO di NVIDIA descrive così la nascita di una nuova tipologia industriale, quella delle AI Factory, dove la produzione non riguarda più software o beni materiali, ma intelligenza generata on demand. Ogni richiesta a un modello linguistico o a un sistema di generazione immagini implica l'attivazione di enormi quantità di calcolo distribuito, alimentando una domanda di GPU e acceleratori senza precedenti.

Huang riconosce tuttavia che il settore si trova davanti a sfide significative: i costi di produzione e gestione dei chip di fascia alta continuano a crescere, così come il consumo energetico dei datacenter che alimentano i modelli più complessi. Questi fattori, secondo l'amministratore delegato, non devono però essere letti come segnali di una bolla, ma come elementi di un'economia industriale reale, sostenuta da una richiesta effettiva di capacità di calcolo.

La differenza rispetto agli anni '90, osserva Huang, non sta solo nel valore azionario delle aziende coinvolte - tema spesso evocato dagli analisti - ma nella natura stessa del prodotto. Allora si investiva in un'infrastruttura che sarebbe rimasta in gran parte inutilizzata; oggi l'intelligenza artificiale "consuma" calcolo in tempo reale e in modo costante. "Il numero di query generate cresce di pari passo con la velocità dell'AI", ha chiosato Huang, ribadendo che l'attuale crescita è trainata da un utilizzo effettivo e non da aspettative irrealistiche.

Pur ammettendo che non tutti gli attori dell'ecosistema AI riusciranno a consolidarsi nel lungo periodo, Huang insiste sul fatto che il mercato non è sostenuto da una domanda artificiale. Piuttosto, si sta costruendo un'infrastruttura critica per il futuro dell'elaborazione dati, dove ogni GPU "illuminata" rappresenta un tassello di una nuova era industriale.