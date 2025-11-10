KTC H27E6 a 300Hz e 1ms: come i rivali ma a metà prezzo

KTC lancia il nuovo monitor gaming H27E6, un modello da 27 pollici che promette prestazioni estreme grazie al pannello Fast IPS con risoluzione 2K QHD (2560x1440). Il monitor si posiziona come una scelta cruciale per gli appassionati di eSport e i professionisti creativi, combinando una frequenza di aggiornamento di 300Hz e un tempo di risposta di 1ms con un'eccezionale fedeltà cromatica

KTC H27E6 è un modello di monitor per giocatori da 27 pollici che promette prestazioni di alto livello grazie al pannello Fast IPS con risoluzione 2K QHD (2560x1440 pixel). Il monitor si posiziona come una scelta cruciale per gli appassionati di eSport e i professionisti creativi perché mette a disposizione una frequenza di aggiornamento di 300Hz e un tempo di risposta di 1ms. Compatibile con HDR 400, FreeSync e G-Sync, e dotato di connettività completa con HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4, H27E6 è disponibile al prezzo di lancio di 269,99.

Le specifiche tecniche di H27E6 lo rendono un candidato autorevole per qualsiasi setup da gioco di livello competitivo. Il punto di forza assoluto è l'accoppiata tra una frequenza di aggiornamento elevatissima di 300Hz e un tempo di risposta ultrarapido di 1ms. Questi parametri consentono di eliminare l'effetto motion blur e garantire immagini nitide anche nelle sequenze di gioco più frenetiche, come negli FPS (First-Person Shooter) e nei giochi di corsa.

A livello di sincronizzazione tra l'erogazione di frame della GPU e aggiornamento del pannello, H27E6 offre la piena compatibilità con le tecnologie FreeSync e G-Sync. L'integrazione di queste soluzioni garantisce un'esperienza di gioco priva di artefatti visivi come tearing e stuttering.

La risoluzione nativa è 2K QHD (2560x1440), che su un pannello da 27 pollici fornisce un'ottima densità di pixel e dettagli cristallini. Oltre alla velocità, KTC ha curato in modo meticoloso la resa cromatica. Il pannello Fast IPS non solo permette transizioni rapide dei pixel, ma garantisce anche colori vibranti e un ampio angolo di visione di ±89° sia in orizzontale che in verticale. La certificazione HDR 400 contribuisce a migliorare il contrasto e la profondità delle immagini, e rende possibile una visione più coinvolgente sia nei giochi che nei contenuti cinematografici.

Connettività e design

Il monitor non lesina sulla connettività, elemento cruciale per sfruttare appieno i 300Hz in QHD. H27E6 è munito di due porte HDMI 2.1 e una DisplayPort 1.4. Questa configurazione assicura il supporto completo alla risoluzione 1440p a 300Hz, e permette di collegare PC da gaming di fascia alta, console di ultima generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X, o laptop da gioco.

Sono presenti anche una porta USB 2.0 e una per le cuffie, e questo facilita la gestione delle periferiche e dell'audio. Il design si presenta con un'estetica bianca e pulita, ideale per scrivanie minimaliste o ambienti professionali. L'ergonomia è gestita da uno stand completamente regolabile che consente un'ampia personalizzazione. Parliamo di uno chassis molto gradevole alla vista, che rende il monitor elegante e perfettamente collocabile anche nei setup più ricercati.

L'ergonomia è garantita da uno stand completamente regolabile che consente un'ampia personalizzazione, che offre un'inclinazione che va da -5° a 20°, una rotazione (Swivel) fino a ±45 e un perno (Pivot) di ±90°. Si aggiunge a questo una regolazione in altezza di 130mm. La compatibilità con lo standard VESA 100x100mm offre in più la possibilità di montaggio a muro o su braccio, mentre libera lo spazio sulla scrivania.

Per le sessioni di gioco o di lavoro prolungate, H27E6 integra diverse tecnologie per la protezione degli occhi. Il sistema Low Blue Light e la retroilluminazione Flicker-Free riducono l'affaticamento visivo. Inoltre, il sistema di DC dimming assicura una luminosità stabile senza fluttuazioni aggressive, e il pannello antiriflesso mantiene chiara la visibilità anche in condizioni di luce intensa.

Test di latenza

Abbiamo condotto i test di latenza con la suite NVIDIA LDAT, che ha prodotto un risultato molto soddisfacente in termini di Display Latency, posizionando la soluzione di KTC in una posizione migliore anche rispetto a soluzioni rivali con refresh rate superiore.

Interessante anche il dato sui tempi di risposta. KTC H27E6 permette di configurare un'opzione di OverDrive spinto che riduce considerevolmente i tempi di risposta e, nel nostro test, fa registrare uno dei migliori risultati in assoluto. Con l'impostazione normale, invece, i tempi di risposta sono piuttosto dilatati.

L'OverDrive è una tecnologia che consente di accelerare il tempo di risposta dei pixel per ridurre le scie o il cosiddetto "ghosting" durante i movimenti rapidi sullo schermo. Funziona applicando per un istante una tensione elettrica più elevata ai pixel, così da farli passare più velocemente da un colore allaltro. Questo processo riduce il tempo necessario per completare la transizione e migliora la nitidezza delle immagini in movimento.

Grazie all'OverDrive, un pixel può cambiare stato in pochi millisecondi, e di conseguenza offrire una resa più fluida e precisa, soprattutto nei videogiochi. Tuttavia, se la funzione è impostata in modo troppo aggressivo, può comparire l'inverse ghosting, ovvero aloni chiari o scuri attorno agli oggetti in movimento dovuti a un eccesso di correzione.

Giocare con tempi di risposta bassi significa ottenere immagini più nitide e fluide, ideali per i titoli d'azione o competitivi, dove ogni dettaglio conta. Al contrario, tempi di risposta elevati rendono i movimenti meno definiti e introducono fastidiose scie. Con l'impostazione OD più aggressiva l'esperienza di gioco con il monitor KTC H27E6 è risultata fluida e confortevole: non abbiamo, infatti, notato alcun effetto di inverse ghosting evidente.

Analisi al colorimetro

L'analisi al colorimetro del monitor KTC H27E6 ci ha permesso di riscontrare un comportamento particolarmente valido in modalità SDR, anzitutto a partire da una ottima progressione tonale, unita ad un picco di luminanza di oltre 480 candele su metro quadro e con un rapporto di contrasto nativo di 1460:1. La copertura cromatica è pari ad oltre il 95% dello spazio colore DCI-P3 con punto di bianco D65. La neutralità dei grigi non è formalmente impeccabile, ma lo scostamento dal riferimento è veramente lieve, con una dominante verde/ciano difficilmente percepibile ad occhio nudo. Di conseguenza abbiamo registrato un'accuratezza cromatica di elevato livello, con un DeltaE medio dei colori di pochissimo superiore a 2.

Curva di Gamma HDR KTC H27E6 - Nativo HDR . Luminanza misurata . Gamma SMPTE2084 HDR Rapporto di contrasto: 1,175 : 1 Misure effettuate con Calman di Portrait Displays

Il monitor supporta inoltre la modalità HDR VESA 400, con le rilevazioni strumentali che testimoniano un picco di luminanza di 500 candele su metro quadro. La curva di gamma HDR descrive l'applicazione di un tone mapping volto a rendere un po' più leggibili le alte luci, che invece di operare un roll-off come spesso accade preferisce spostare il punto di clipping verso un livello più elevato della scala di grigi.

Conclusioni

KTC H27E6 è disponibile per l'acquisto al prezzo promozionale di 269,99, con un prezzo di listino di 299,99. Un rapporto specifiche-prezzo che lo rende un prodotto di grande interesse se si considera che un pannello di pari specifiche proveniente da un produttore taiwanese dei più rinomati costa circa il doppio È un ottimo modo, quindi, per risparmiare senza rinunciare alle prestazioni elevatissime che un appassionato di gaming competitivo si aspetta. Inoltre, a differenza di altri monitor economici è stabile e robusto anche nella socca, oltre che elegante grazie al colore bianco insistente e alla illuminazione che che si trova sul retro.