Terapia genica 'one-shot' abbatte colesterolo e trigliceridi: prima sperimentazione umana riuscita

In un trial clinico mondiale, una terapia genica basata su CRISPR ha ridotto fino all'80% il colesterolo LDL e i trigliceridi in pazienti resistenti ai farmaci. Spegnendo il gene ANGPTL3, il trattamento CTX310 imita una condizione genetica naturale protettiva. I risultati sono promettenti e potrebbero rivoluzionare la prevenzione delle malattie cardiache

In un importante passo avanti per la medicina cardiovascolare, un team di ricercatori australiani ha condotto con successo il primo trial clinico al mondo di una terapia genica "one-shot" per la riduzione dei lipidi. Lo studio, guidato dal Victorian Heart Hospital e dal Victorian Heart Institute in collaborazione con Monash University, ha utilizzato la tecnologia CRISPR-Cas9 per "spegnere" il gene ANGPTL3, responsabile del rallentamento della rimozione dei grassi dal sangue.

Il gene ANGPTL3 produce una proteina epatica che inibisce gli enzimi deputati alla degradazione dei trigliceridi e del colesterolo LDL (cattivo), determinando livelli più elevati di questi lipidi.

Tuttavia, alcune persone nascono con mutazioni che disattivano questo gene e presentano naturalmente valori molto bassi di colesterolo LDL e trigliceridi, oltre a un rischio ridotto di malattie cardiovascolari. La nuova terapia, denominata CTX310, mira a replicare questa condizione benefica nei pazienti con ipercolesterolemia resistente ai trattamenti convenzionali.

Gli esperimenti per la nuova terapia genica

Nel trial di fase 1, quindici adulti con livelli lipidici elevati nonostante l'uso di farmaci standard hanno ricevuto un'unica infusione endovenosa di CTX310, con dosi comprese tra 0,1 e 0,8 mg/kg. I risultati sono stati sorprendenti: dopo appena due settimane, i livelli di LDL e trigliceridi hanno iniziato a diminuire significativamente. Dopo 60 giorni, il gruppo trattato con la dose più alta ha mostrato una riduzione media del 50% del colesterolo LDL e del 55% dei trigliceridi, con picchi fino all'80% nei dosaggi maggiori.

Gli effetti si sono mantenuti per tutta la durata del follow-up (60 giorni) e gli eventi avversi sono stati lievi e temporanei, come sintomi simil-influenzali. Nessun problema di sicurezza grave è stato segnalato, ma i partecipanti saranno monitorati per 15 anni, come previsto per i trattamenti di editing genetico in vivo.

Il professor Stephen Nicholls, direttore del Victorian Heart Institute, ha definito i risultati "straordinari", sottolineando come questa terapia possa rivoluzionare la prevenzione delle malattie cardiache, la principale causa di morte al mondo. Tuttavia, gli esperti invitano alla cautela: si tratta di un piccolo studio preliminare e serviranno anni per capire se la riduzione dei lipidi si tradurrà in una reale diminuzione di infarti e ictus.