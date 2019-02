Samsung Galaxy Fold: lo smartphone pieghevole appare in un video ufficiale

Samsung prosegue nel lavoro di realizzazione del suo primo smartphone con display pieghevole. Durante la conferenza per gli sviluppatori di qualche mese fa aveva svelato il cosiddetto Infinity Flex Display: un pannello con una superficie simile a quella di un classico smartphone ma che una volta aperto raggiunge le dimensioni di un piccolo tablet. Lo smartphone è appena apparso online in un video realizzato da Samsung in cui è possibile osservarlo per alcuni secondi, semi-aperto, in mano ad una ragazza. Sarà davvero così?

Samsung Galaxy Flex: il video

Il video in questione non svela poi troppo del primo smartphone pieghevole di Samsung. Il device, tenuto in mano dalla giovane donna, risulta simile per dimensioni agli attuali prodotti del mondo mobile se non fosse per la capacità di aprirsi a mo' di libro permettendo la visione dei contenuti su di una superficie più ampia. Il modello presente nel video risulta più "snello" rispetto al prototipo visto durante la conferenza SDC 2018 sintomo che l'azienda potrebbe aver rifinito il design dello smartphone rendendolo più adeguato ai canoni stilistici odierni.

Sulle specifiche tecniche purtroppo poche le informazioni. Infinity Flex Display insieme a One UI, l'interfaccia di nuova generazione studiata appositamente dall'azienda, dovrebbe offrire un nuovo tipo di esperienza mobile pronta a consentire agli utenti di effettuare attività che prima non avrebbero svolto con un normale smartphone.

Tutto questo potrebbe avere un costo decisamente importante almeno nella sua prima uscita. Si parla addirittura di un prezzo al pubblico pari a 2.000 dollari ossia il doppio di quello che solitamente oggi viene pagato per portare a casa un top di gamma. La novità tecnologica la fa da padrona e il display, ad esempio, potrebbe costare fino a 220 dollari per unità ossia più del doppio rispetto agli attuali display.

Il 2019 sarà sicuramente l'anno di questi smartphone "pieghevoli". Telefoni capaci di ampliare la loro superficie utilizzabile solo ed esclusivamente al bisogno. Samsung sembra essere in pole position anche se le altre aziende non sono rimaste a guardare. Huawei ha già pronta la sua risposta all'Infinity Flex Display di Samsung con la presentazione del suo primo dispositivo pieghevole in arrivo il prossimo 24 febbraio al MWC 2019.