Tutti i segreti di Bill Gates in un documentario Netflix diviso in tre parti

Netflix sta per rilasciare un documentario suddiviso in tre parti sul co-fondatore di Microsoft, miliardario e filantropo Bill Gates. L'azienda ha rilasciato un nuovo trailer di Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates, che esplora passato, presente e futuro della vita di Gates.

Nel trailer vengono anticipati alcuni degli argomenti che verranno trattati nella "docu-serie", fra cui le ambizioni agli albori per diventare uno dei titani della Silicon Valley, i sacrifici fatti nella vita privata per assicurarsi che Microsoft avrebbe potuto competere con le aziende concorrenti radicate in quei periodi, e la scelta degli ultimi anni di dedicarsi alla filantropia.

La serie offre un "accesso senza precedenti alla vita di Gates, mentre attua soluzioni uniche ad alcuni dei problemi più complessi del mondo con gli stessi livelli di ottimismo, curiosità e fervore che ha ispirato la visione di Microsoft", scrive Netflix in una nota sul documentario. Nel trailer troviamo risposta anche ad alcune domande più frivole.

Qual è l'animale preferito da Gates? Il cane. Il cibo che preferisce? Gli hamburger. La sua più grande paura? Che il suo cervello smetta di funzionare. Insomma, se volete saperne di più su Gates e la sua vita, potete trovare diverse risposte nel lavoro di Davis Guggenheim. Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates uscirà in tutto il mondo il prossimo 20 settembre.