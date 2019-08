NASA: l'esperimento dell'orologio atomico per lo Spazio profondo

Non solo telescopi spaziali, ma la NASA ha tutta una serie di progetti in cantiere pronti per rivoluzionare la ricerca spaziale soprattutto in vista delle missioni di lunga durata. Una di queste comprende un orologio atomico chiamato DSAC.

L'acronimo significa Deep Space Atomic Clock ed è stato lanciato nel mese di Giugno (anche se solo da qualche giorno è in funzione). Attualmente questo orologio atomico della NASA orbita intorno alla Terra e si tratterà di un prototipo per sperimentare nuove tecnologie.

A differenza di altri modelli, questo orologio atomico utilizza ioni di mercurio per calcolare con precisione il passare del tempo (con una precisione di 50 volte superiore). Questo sistema sarà utile come sistema di posizionamento dedicato alle future astronavi, nelle intenzioni della NASA.

Una delle particolarità di questo particolare orologio atomico è che è molto più compatto e quindi può essere alloggiato più semplicemente nelle astronavi. Anziché sfruttare quindi un segnale che arriva da Terra sarà possibile utilizzare un segnale originato direttamente a bordo.

Attualmente siamo ancora in una fase iniziale di test. Il team del JPL cercherà di capire se questo modello sarà effettivamente in grado di essere preciso e non influenzabile da elementi esterni. Grazie alla capacità di "perdere" un secondo ogni 10 milioni di anni consentirà di non mancare un obiettivo quando anche un piccolo lasso di tempo è fondamentale viste le velocità raggiunte e le distanze in gioco.