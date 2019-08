DAZN: il palinsesto del servizio streaming per le partite di calcio

Il campionato prenderà il via il 24 e il 25 agosto 2019 e si concluderà domenica 24 maggio 2020. Sono previste 38 giornate, suddivise nei classici gironi di andata e di ritorno. DAZN ha confermato la propria offerta agli abbonati, che consiste nella trasmissione di 3 partite di serie A per ciascuna giornata.

Il calendario DAZN serie A partite prevede le seguenti fasce orarie:

sabato: match delle 20:45 domenica: match delle 12:30 domenica: match delle 15:00

Da questo elenco mancano ovviamente le partite infrasettimanali. Per l'assegnazione dei diritti televisivi dei match di questo tipo verranno seguiti altri criteri, che saranno validi anche per quelli previsti in giornate particolari.

DAZN: i diritti dei big match

L'offerta DAZN include anche i cosiddetti big match, vale a dire le partite più attese del campionato. La Lega di Serie A ha presentato le partite e consentito la suddivisione dei diritti. DAZN ha ottenuto la trasmissione delle seguenti partite:

Milan - Inter - 4 giornata di andata Milan - Juventus - 12esima giornata di ritorno Torino - Juventus - 11esima giornata di andata Lazio - Juventus - 15esima giornata di andata

La Lega ha anche presentato le prime due giornate di campionato. DAZN serie A Italia trasmetterà, per quanto riguarda la seconda giornata:

Milan - Brescia : sabato 31 agosto 2019 alle 18:00 Atalanta - Torino: domenica 01 settembre 2019 alle 20:45 Udinese - Parma: domenica 01 settembre 2019 alle 20:45

Come abbonarsi a DAZN

Per guardare le partite del calendario DAZN serie A basta abbonarsi al servizio, al costo mensile di 9,99 €. Il servizio è fruibile tramite smart TV, smartphone, tablet e console di gioco. Per guardare le partite senza problemi bisogna avere una connessione internet con velocità di download pari a 2.0 Mbps per la risoluzione SD - Standard sul cellulare.

Per la visione in HD del palinsesto DAZN serie A, invece, è consigliata la velocità di download pari a 3.5 Mbps per la visione da cellulare e pari a 6.5 Mbps per la visione dal televisore. In realtà, la velocità di 6.5 Mbps è quella minima raccomandata per il televisore. Sarebbe ancora meglio una velocità di 8.0 Mbps per la visione in alta qualità dello sport in movimento.