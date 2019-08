Nuove Nike Huarache, ecco le scarpe auto-allaccianti che si controllano con iPhone e Apple Watch

Nike ha annunciato le nuove Adapat Huarache, una revisione in chiave moderna dell'iconica linea Huarache con il (già visto) motore auto-allacciante che può essere gestito anche attraverso l'uso della voce tramite Siri. Chi le indossa può allacciarle e slacciarle chiedendolo all'assistente virtuale in prossimità del proprio iPhone o del proprio Apple Watch.

Parte della scarpa viene ripresa dalla versione originale delle Air Huarache del 1991, con l'aggiunta di due LED il cui colore può essere personalizzato via app. Quest'ultima offre diverse modalità predefinite che possono essere impostate in base al tipo di attività svolta (ad esempio se si è stabili in ufficio o durante un percorso a piedi).

Stando a quanto dichiarato dall'azienda gli utenti possono anche usare i Comandi Rapidi (Shortcut) di Siri per le "funzionalità più utilizzate della scarpa". È probabile che oltre che per la gestione del motore interno i Comandi Rapidi possano essere utilizzati per la gestione delle luci insieme ad altre funzionalità previste dal sistema operativo Apple.

Le nuove Huarache di Nike verranno rilasciate il prossimo 13 settembre attraverso l'app SNKRS proprietaria e presso alcuni negozi selezionati della catena di rivendita ufficiale. Non abbiamo ancora informazioni sul prezzo, che comunque sarà piuttosto elevato: ricordiamo infatti che le Adapt BB rilasciate negli scorsi mesi vengono proposte a 350 dollari.

Ricordiamo inoltre che la precedente incursione nel mondo smart da parte di Nike non è stata del tutto indolore: un aggiornamento delle scarpe ha causato problemi nel pairing con i dispositivi esterni, rendendone impossibile l'utilizzo.