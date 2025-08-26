Un razzo spaziale cinese Lunga Marcia 8A ha lanciato altri satelliti Guowang di SatNet

Nelle scorse settimane abbiamo riportato come la società statale cinese SatNet stia eseguendo una serie di lanci ravvicinati per realizzare la sua megacostellazione satellitare chiamata Guowang dedicata alla connettività Internet in orbita bassa terrestre. I primi satelliti furono lanciati a dicembre dello scorso anno con un razzo spaziale Lunga Marcia 5B, si è poi passati a un vettore Lunga Marcia 8A (il primo esemplare di questo tipo) a febbraio di quest'anno e poi ancora con un Lunga Marcia 5B alla fine di aprile.

Dalla fine di luglio SatNet ha incrementato ulteriormente i lanci dei satelliti Guowang. In quel caso è stato impiegato un vettore Lunga Marcia 6A, pochi giorni dopo è invece stato il momento di un razzo spaziale Lunga Marcia 8A. A inizio agosto invece è stato il momento del vettore Lunga Marcia 12 e pochi giorni dopo è stata ancora la volta di un razzo spaziale pesante Lunga Marcia 5B. Il penultimo lancio è avvenuto meno di dieci giorni fa a opera di un vettore Lunga Marcia 6A.

In generale sembra che SatNet riesca a lanciare contemporaneamente al massimo dieci satelliti Guowang (meno degli attuali 24 di SpaceX con Starlink). La società di Elon Musk è sicuramente superiore sia per unità lanciate contemporaneamente ma anche come cadenza di lancio permettendogli di portare in orbita oltre 9600 satelliti per la sua megacostellazione.

Alle 21:08 del 25 agosto (ora italiana) un vettore Lunga Marcia 8A è decollato dal Pad 1 dello spazioporto commerciale Wenchang (nella provincia di Hainan). Pur non venendo precisato pubblicamente, i satelliti Guowang erano 9 (anche se alcune fonti riportano 10) facenti parte del Gruppo 10 e sono già stati rilevati dallo squadrone della Space Force statunitense in un'orbita di 866 x 877 km con inclinazione di 50°. La società cinese pensa di portare in orbita circa 13 mila satelliti mentre non è chiaro quali saranno i clienti principali (anche se è probabile un utilizzo misto consumer e corporate/governativo). Con il lancio del Gruppo 10 i satelliti di questo tipo in orbita dovrebbero essere circa 90.

Come abbiamo scritto in passato il razzo spaziale Lunga Marcia 8A è una versione modificata del Lunga Marcia 8. Questa versione offre migliori prestazioni e più efficienza secondo quanto riportato dalla China Academy of Launch Vehicle Technology ed è pensato proprio per la realizzazione di grandi costellazioni satellitari in orbita medio-basse e basse. Le sue prestazioni gli permettono di portare fino a 7 tonnellate in orbita eliosincrona a 700 km di quota. Il vettore è alto 50,5 metri e ha una massa al decollo di 371 tonnellate. Questa è stata la terza missione per il Lunga Marcia 8A nel 2025.