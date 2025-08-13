Cina: SatNet ha lanciato 10 nuovi satelliti Guowang per la connettività Internet, ora si fa sul serio!

Oggi ci sono stati diversi lanci spaziali importanti. Come abbiamo riportato c'è stata la terza missione del vettore europeo Ariane 6 per il satellite EUMETSAT Metop-SGA1 ed è stato anche il terzo lancio del razzo spaziale statunitense ULA Vulcan Centaur per la missione USSF-106 con a bordo almeno due satelliti militari. Ma non è finita qui! Oggi è stato lanciato anche il razzo spaziale cinese Lunga Marcia 5B con a bordo dei satelliti SatNet Guowang.

La società statale cinese SatNet sta incrementando in maniera sensibile il numero di satelliti per la connettività Internet in orbita bassa terrestre (LEO) della costellazione Guowang. Certo, i numeri di Starlink di SpaceX sono ancora molto lontani ma lo scopo è quello di raggiungere le 13 mila unità in orbita contemporaneamente in poco tempo (si tratta di quasi il doppio dei satelliti Starlink attualmente in orbita).

Questa costellazione dovrebbe attualmente contare poco meno di 80 satellite in orbita suddivisi in 8 gruppi. Sembra che Guowang non sarà necessariamente una connettività consumer ma potrebbe invece essere orientata a fini istituzionali, di sicurezza e per scambiare informazioni in maniera sicura in tutto il Mondo ad alta velocità.

Il lancio del razzo spaziale Lunga Marcia 5B Y8 è avvenuto dalla Wenchang Space Launch Site nella provincia di Hainan alle 8:43 di oggi (ora italiana). A differenza di altri lanci con questo vettore, per esempio quelli che hanno messo in orbita i moduli della stazione spaziale cinese Tiangong, il primo stadio non presenta il problema del rientro incontrollato in quanto non raggiunge l'orbita.

Il dispiegamento dei satelliti di SatNet sono avvenuti grazie al secondo stadio YuanZheng-2 (Expedition-2) che presenta due motori YF-50D ottimizzati per il vuoto. Il vettore cinese è complessivamente alto 51 metri con un diametro di 11,6 metri e presenta uno stadi centrale e quattro booster laterali. Il primo utilizza la combinazione idrogeno e ossigeno liquidi mentre i booster utilizzano RP-1 e ossigeno liquidi. Questo è stato il 588° lancio di un vettore della grande famiglia Lunga Marcia.