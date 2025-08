SatNet ha lanciato altri satelliti per la connettività Internet Guowang a pochi giorni di distanza dagli ultimi

Starlink di SpaceX rimane il modello da inseguire quando si tratta delle megacostellazioni dedicate alla connettività Internet ad alta velocità e bassa latenza (grazie ai suoi oltre 8120 satelliti attualmente in orbita). La loro importanza in diversi scenari ha rappresentato una svolta rispetto al precedente modello di satelliti posizionati in orbita geostazionaria consentendo di raggiungere zone scarsamente abitate, scenari di guerra e catastrofi naturali. Anche la Cina ha intuito la possibilità di sviluppare un business strategico intorno a questo settore e ci sono diverse società statali e private che stanno lanciando satelliti per la connettività Internet.

🚀 Liftoff at 10:21UTC August 04, Long March 12 Y2 launched SatNet LEO Group 07 from Hainan commercial launch pad #2 https://t.co/Ius56BKTl9 pic.twitter.com/RtdgD6lQXs — China 'N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) August 4, 2025

Intorno alla fine di luglio la società statale SatNet aveva utilizzato un razzo spaziale Lunga Marcia 6A per lanciare un nuovo gruppo di satelliti Guowang e, pochi giorni dopo, è stato il momento di un vettore Lunga Marcia 8A e di altre unità portate in orbita. Nelle scorse ore c'è stato un nuovo lancio dedicato ai satelliti Guowang (gruppo 7) utilizzando ancora una volta un razzo spaziale diverso.

SatNet ha infatti scelto il razzo spaziale Lunga Marcia 12. Questo vettore è al suo secondo lancio dopo quello di novembre dello scorso anno. Secondo quanto riportato la missione è stata un successo con un decollo alle 12:21 del 4 agosto (ora italiana) dallo spazioporto commerciale di Hainan sfruttando il pad 2. Il vettore Lunga Marcia 12 è sviluppato dalla SAST (Shanghai Academy of Spaceflight Technology) ed è in grado di portare in orbita bassa terrestre carichi utili di 12 tonnellate o 6 tonnellate in orbita eliosincrona a 700 chilometri di quota. Questo è stato il 587° lancio di un razzo spaziale della famiglia Lunga Marcia.

This time they’ve added some cover to protect & manage the cables. https://t.co/mLJoa55HQi pic.twitter.com/eUXnkRzWxb — Ace of Razgriz (@raz_liu) August 5, 2025

Mentre SpaceX sta proseguendo con l'espansione delle zone coperte dal servizio Starlink, la Cina e le società cinesi potrebbero invece puntare da un lato a sottrarre mercato a questi ultimi in zone in fase di sviluppo (come alcune regioni africane) ma ci sarà anche da considerare una "guerra interna" con le altre società cinesi che intendono realizzare megacostellazioni. Inoltre, con lo scoppio della guerra in Ucraina, è apparso fondamentale l'utilizzo di questo genere di comunicazioni anche in teatri di guerra e quindi una predisposizione a scenari futuri che vedranno coinvolta la Cina.