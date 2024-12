La Cina ha lanciato il razzo spaziale Lunga Marcia 12, con tecnologie utili per le missioni lunari

La Cina sta proseguendo con l'espansione della propria flotta di razzi spaziali con l'arrivo del nuovo modello Lunga Marcia 12, che ha fatto il suo debutto con un lancio eseguito con successo alle 15:25 del 30 novembre dallo spazioporto commerciale di Wenchang. Anche le strutture di terra sono nuove e realizzate in tempi record (in 878 giorni) per supportare i futuri lanci di razzi spaziali da parte di società private e statali ampliando le capacità di immettere carichi utili in orbita.

Il razzo spaziale Lunga Marcia 12 è un vettore medio non riutilizzabile a due stadi. Le specifiche ufficiali indicano un'altezza di 62 metri con larghezza di 3,8 metri e fairing da 5,2 metri di diametro. La massa al decollo è pari a 430 tonnellate e il primo stadio è alimentato da 4 propulsori YF-100K che funzionano con RP-1 e ossigeno liquido fornendo una spinta di 5000 kN. Il secondo stadio invece impiega 2 propulsori YF-115 in grado di eseguire riaccensioni nello Spazio e quindi di poter portare diversi carichi utili in diverse orbite aumentando la flessibilità del vettore. Le prestazioni indicano la possibilità di lanciare fino a 12 tonnellate in orbita bassa terrestre e 6 tonnellate in orbita eliosincrona.

Questo modello è prodotto dalla Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST) e, durante il suo lancio inaugurale, ha portato in orbita due satelliti sperimentali dedicati alla connettività Internet e con nuove funzionalità tecnologiche non meglio precisate. Questo genere di vettori potrà essere impiegato per dispiegare grandi costellazioni satellitari o lanciare in LEO satelliti di dimensioni medio-grandi.

La parte più interessante del razzo spaziale Lunga Marcia 12 sono i motori YF-100K. Questi sono pensati per essere installati anche su un altro razzo spaziale, il Lunga Marcia 10, che sarà impiegato per lanciare missioni verso la Luna con equipaggio entro il 2030. In futuro arriverà anche la versione chiamata YF-100N che sarà utilizzata su un modello riutilizzabile che permetterà di aumentare la cadenza di lancio abbattendo i costi.