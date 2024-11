La Cina mostra i progressi delle tecnologie per le missioni con equipaggio verso la Luna

Negli scorsi giorni la divisione per il volo spaziale umano della Cina ha mostrato i progressi delle tecnologie per le missioni con equipaggio verso la Luna compresi i test del lander Lanyue, della navicella Mengzhou e del razzo Lunga Marcia 10.

La Cina e gli Stati Uniti stanno sfidandosi a distanza per riuscire a riportare l'essere umano sulla Luna entro il 2030. L'obiettivo vede il programma internazionale Artemis (a guida statunitense) sfidare quello cinese della CNSA e CMSA per raggiungere la superficie del satellite naturale con un equipaggio in vista di un impegno per costruire un'economica lunare sostenibile e di lunga durata, più di quanto visto con il programma Apollo.

China's crewed lunar lander separation test here, plus crewed spacecraft, EVA suit, lunar rover and rocket test in this clip from a new video from China's human spaceflight agency https://t.co/OepysUUpOb https://t.co/4y4wVv5AIk pic.twitter.com/Ft4mLrF412 — Andrew Jones (@AJ_FI) November 21, 2024

I progressi della Cina per le missioni umane verso la Luna

Negli scorsi giorni la CMSA (la divisione per il volo umano dell'agenzia cinese) ha mostrato un nuovo video che raccoglie i progressi per portare un equipaggio sulla Luna entro il 2030, come annunciato in passato in diverse occasioni. In particolare sono stati provati diversi sottosistemi del razzo spaziale Lunga Marcia 10 che sarà impiegato per portare in orbita il lander lunare Lanyue e la navicella con l'equipaggio Mengzhou in due lanci distinti con il primo che "aspetterà" il secondo in orbita lunare.

La CALT (China Academy of Launch Vehicle Technology) ha sperimentato con successo la separazione dei fairing del razzo che dovrebbero coprire il modulo di servizio di Mengzhou mentre la navicella vera e propria potrebbe essere protetta da una copertura temporanea come quella di Orion. A giugno era stato anche eseguito uno static fire di tre motori YF-100K che saranno impiegati sul razzo spaziale cinese.

Tra gli altri test c'è stato quello di separazione tra lander lunare e della navicella spaziale durante le fasi di avvicinamento alla superficie. C'è poi anche un render del rilascio del rover che la Cina intende utilizzare sulla Luna per ampliare la superficie analizzabile dall'equipaggio. A settembre erano state invece mostrate le tute lunari per le attività extraveicolari (EVA) da parte della Cina.

Inizialmente la missione dovrebbe durare circa tre giorni sulla superficie lunare muovendosi con il rover lunare nelle zone circostanti. Cronologicamente, il primo lancio sarà quello del lander Lanyue mentre successivamente si passerà alla navicella Mengzhou (così che il razzo spaziale abbia un lancio aggiuntivo senza equipaggio per sicurezza). I due veicoli si incontreranno in orbita lunare dove l'equipaggio passerà poi da uno all'altro.

Zhou Jianping (capo progettista del programma spaziale cinese con equipaggio) ha dichiarato "lo sviluppo del razzo Lunga Marcia 10, Mengzhou e Lanyue con il suo rover lunare sta progredendo intensamente. Diversi dei prototipi iniziali sono stati completati e ora sono nella fase di test per garantire la prontezza per le future missioni lunari". I lanci avverranno dallo spazioporto di Wenchang, che nel frattempo sta aggiornando le proprie strutture di terra per supportare le nuove operazioni.