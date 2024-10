Cina: scelti i design finalisti per i rover delle missioni lunari con equipaggio

Come sappiamo la Cina ha intenzione di portare l'essere umano sulla Luna entro il 2030. Attualmente la CMSA sta formando i nuovi astronauti per le missioni con equipaggio mentre sono in fase di sviluppo le tecnologie necessarie compresi i razzi spaziali di nuova generazione, le tute spaziali per attività extraveicolari, la capsula e il lander lunare. Nelle scorse ore è stato annunciato anche che sono stati scelti i due design che verranno sviluppati per un rover in grado di trasportare un equipaggio sulla superficie della Luna.

I due rover lunari cinesi saranno sviluppati dalla China Academy of Space Technology (CAST) e dalla Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST). Entrambe queste realtà sono statali e sotto il controllo della China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).

I due prototipi saranno sviluppati indipendentemente e dovrebbero portare a soluzioni simili ma con caratteristiche peculiari per entrambi. Attualmente è noto che dovranno avere una massa di circa 200 kg e un'autonomia di 10 km consentendo di esplorare una superficie più ampia rispetto ai soli spostamenti "a piedi". Alla fine dello sviluppo sarà selezionata la proposta che sarà ritenuta migliore alla quale verrà assegnato il nome scelto nel corso di un concorso pubblico (che si concluderà nel 2025).

Secondo un portavoce della CMSA, la Cina sta proseguendo con la fase produttiva e i test a terra dei prototipi del razzo spaziale Lunga Marcia 10. Serviranno due lanci complessivi effettuati da due razzi per portare in orbita la capsula spaziale Mengzhou e il lander lunare Lanyue. Sono state già completate le prove per il rientro della navicella, il test di separazione del lander, il test del sistema di propulsione del primo stadio e quello del propulsore a idrogeno-ossigeno YF-75E dell'ultimo stadio. Sono in fase di sviluppo invece i test per i sistemi di terra per il lancio, quelli per la lettura della telemetria e per le comunicazioni di controllo.

Sempre in questi mesi è iniziato l'addestramento del nuovo gruppo di astronauti (il quarto) che comprende anche quelli che andranno effettivamente sulla Luna. Si tratta di dieci nuovi astronauti, che comprendono otto piloti e due specialisti di carico. I nuovi astronauti, oltre che addestrati per le operazioni in LEO, riceveranno anche istruzioni ed eseguiranno le prove sui rover lunari e sulle operazioni specificatamente pensate per le missioni lunari.