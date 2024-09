La Cina mostra le tute spaziali per le missioni verso la Luna (entro il 2030)

In passato abbiamo scritto di come sia in atto una nuova "corsa verso la Luna". Le missioni Artemis, capitanate dalla NASA, dovrebbero riuscire a portare due esseri umani, tra i quali la prima donna, sulla superficie lunare tra il 2026 e il 2027 (stando al Government Accountability Office), anche se ulteriori ritardi sono piuttosto probabili. L'India punta ad arrivare sul satellite naturale intorno al 2040. La nazione che però preoccupa maggiormente gli Stati Uniti è la Cina, che punta a portare i primi astronauti cinesi sulla Luna entro il 2030. Nelle scorse ore la CMSA (China Manned Space Agency) ha mostrato le nuove tute spaziali per compiere questa storica impresa.

Secondo quanto riportato il design delle tute spaziali cinesi per la Luna mostrato durante una conferenza stampa potrebbe essere vicino a quello definitivo con l'agenzia ha indetto un concorso per dare un nome a questi nuovi indumenti tecnologici. Si può notare la scelta di un colore bianco (per permettere un migliore isolamento termico) e uno zaino che contiene il sistema per il riscaldamento e il raffreddamento.

Le nuove tute spaziali cinesi dedicate alle missioni lunari

Oltre al bianco sono evidenti le strisce rosse nella zona superiore si ispirano alle pitture rupestri delle apsarā volanti che si trovano nella grotta di Dunhuang. Nella zona inferiore invece l'idea è di rappresentare (stilizzate) le fiamme di un razzo spaziale. Le informazioni rilasciate indicano come il materiale impiegato per le tute spaziali cinesi per le missioni lunari siano in grado di proteggere efficacemente gli astronauti dall'escursione termica lunare e dalla regolite. Gli ingegneri si sono anche concentrati sul rendere questi modelli particolarmente leggeri.

Non manca anche un un pannello di controllo integrato multifunzionale facile da usare e telecamere sia per la visione ravvicinata che per inquadrare soggetti più distanti. Ci sono poi guanti flessibili e un'ampia visiera panoramica antiriflesso in grado di filtrare la luce solare. Durante la conferenza non sono state date informazioni tecniche su ciò che si trova "sotto la tuta" che è la parte più complessa e interessante del sistema ma anche quella più preziosa e da proteggere da occhi indiscreti.

A fare da "modelli" durante la presentazione sono stati gli astronauti cinesi Zhai Zhigang e Wang Yaping con quest'ultima che si vocifera potrà essere la prima donna cinese (e non solo) sulla superficie della Luna. La fase di sviluppo attiva di queste tute spaziali è iniziata nel 2020 portando a termine buona parte del lavoro in soli quattro anni. Alla fine di febbraio di quest'anno, la CNSA aveva annunciato i nomi scelti per la navicella spaziale e per il lander lunare che si chiameranno rispettivamente Mengzhou e Lanyue.

Questa dimostrazione tecnologica da parte della Cina è in contrasto con quanto visto recentemente per le tute spaziali occidentali. Quelle dedicate alla ISS, che sarebbero dovute essere realizzate da Collins Aerospace, non saranno più sviluppate per questione di costi. Axiom Space sta invece realizzando quelle per le missioni Artemis ma la società potrebbe essere in difficoltà economiche (in particolare per la Axiom Station) con l'Office of Inspector General della NASA che, in futuro, mostrerà un nuovo rapporto dove potrebbero essere mostrate le problematiche nello sviluppo delle tute spaziali.