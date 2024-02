La capsula cinese per le missioni lunari con equipaggio si chiamerà Mengzhou, il lander lunare Lanyue

Come abbiamo avuto modo di capire in questi anni, la Luna sta diventando sempre più l'obiettivi di diverse agenzie spaziali e società private (come nel caso di Intuitive Machines). Molte saranno le missioni robotiche che si avvicenderanno nel corso dei prossimi mesi, ma ovviamente l'attenzione maggiore è verso le missioni con equipaggio che riporteranno l'essere umano a calpestare il suolo lunare dopo la fine del programma Apollo nel 1972. La NASA intende provarci per il 2026 (anche se sono possibili ulteriori ritardi) mentre la CNSA ha dichiarato più volte che dovrebbe riuscirci entro il 2030.

Nelle scorse ore sono stati annunciati ufficialmente i nomi della capsula per gli equipaggi delle missioni verso la Luna e del lander lunare che saranno rispettivamente Mengzhou e Lanyue. Un piccolo passo in avanti mentre proseguono la progettazione e gli studi per la loro realizzazione mentre il progetto sta evolvendo per cercare se non di "battere" gli Stati Uniti sul tempo, quantomeno di non arrivare troppo in ritardo rispetto a questi ultimi.

Mengzhou e Lanyue: i nomi della capsula e del lander per le missioni lunari

Non è la prima volta che CNSA e CMSA parlano delle missioni lunari cinesi. Già in passato erano stati mostrati video e modellini in scala di quelle che dovrebbero essere le nuove unità per l'esplorazione dello Spazio profondo. L'approccio sarà differente sia dalle missioni Apollo che da quelle Artemis.

Se nel primo caso era previsto un singolo lancio del grande vettore Saturn V con modulo di comando e lander, nel secondo caso ci saranno due lanci con NASA SLS che si occuperà dell'immissione in orbita della capsula Orion mentre Super Heavy lancerà una versione modificata di Starship nello Spazio che sarà prima rifornita e poi inviata sul suolo lunare come lander.

La Cina punta invece a un approccio che vede due lanci di due razzi spaziali (entrambi Lunga Marcia 10, soluzioni che sfrutteranno tre stadi con booster laterali e altezza complessiva di 92 metri), uno con la capsula Mengzhou e uno con il lander lunare Lanyue. Non sarà necessario il rifornimento in orbita in quanto questi veicoli sono più piccoli dello stadio superiore di Starship rendendone più semplice la gestione.

I nomi Mengzhou e Lanyue sono stati selezionati da alcuni esperti tra le quasi 2000 proposte pubbliche inviate all'agenzia spaziale cinese. Il primo significa Dream Vessel o Navicella da Sogno mentre il secondo Embracing the Moon o Abbracciando la Luna. Quest'ultimo nome si rifà a una poesia di Mao Tse-tung pubblicata nel 1965.

Nel comunicato stampa ufficiale si legge come il primo ha il significato più ampio che "l'esplorazione lunare con equipaggio trasporta il sogno spaziale del popolo cinese, iniziando un nuovo viaggio di esplorazione dello Spazio, e riflette anche l'eredità sistematica delle famiglie di veicoli spaziali Shenzhou e Tianzhou". Il secondo invece "dimostra l'audacia e la fiducia del popolo cinese nell'esplorare l'Universo e nello sbarcare sulla Luna". In futuro una versione modificata di Mengzhou sostituirà le navicelle Shenzhou per trasportare gli equipaggio verso la stazione spaziale cinese Tiangong rendendo il viaggio probabilmente più confortevole.

Lanyue avrà una massa di circa 26 tonnellate e sarà composto dal modulo di propulsione inferiore e dal modulo lunare. All'interno ci sarà posto per due taikonauti mentre all'esterno ci sarà un rover con massa di 200 kg. Anche Mengzhou avrà due sezioni distinte con il modulo di comando e il modulo per la produzione di energia elettrica e propulsione. Le dimensioni del modulo dovrebbero essere pari a 9 x 4,5 metri mentre la massa sarà di 22 tonnellate. All'interno ci sarà spazio per tre taikonauti.