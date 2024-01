La NASA ha posticipato ufficialmente le missioni Artemis verso la Luna

Era nell'aria da tempo e le indiscrezioni (per quanto non precise) delle ultime ore avevano fatto intuire che nella conferenza di stasera della NASA ci sarebbero state novità non positive per le missioni Artemis. I rumors avevano indicato come l'agenzia spaziale statunitense avrebbe potuto posticipare la prima missione umana da Artemis II ad Artemis III con il primo allunaggio con Artemis IV. Questa opzione non si è verificata, almeno stando alle parole dei dirigenti intervenuti.

Ci sono stati comunque dei cambiamenti. In particolare a novembre di quest'anno ci sarebbe dovuta essere la seconda missione che avrebbe previsto un equipaggio umano (a differenza della prima) senza però la discesa sulla superficie lunare in attesa del lander di SpaceX. Questa opzione è stata scartata e quindi, almeno secondo la roadmap attuale aggiornata, Artemis II prevederà ancora un equipaggio ma è stata fissata a settembre 2025. Artemis III invece slitta ufficialmente a settembre 2026 e sarà la prima che prevederà gli esseri umani sul suolo lunare. Artemis IV invece sarà nel 2028 (e questa invece potrebbe prevedere i primi astronauti europei).

Bill Nelson (amministratore della NASA) ha dichiarato "stiamo tornando sulla Luna in un modo mai visto prima, e la sicurezza dei nostri astronauti è la massima priorità della NASA mentre ci prepariamo per le future missioni Artemis. Abbiamo imparato molto dai tempi di Artemis I, e il successo di queste prime missioni si basa sulle nostre partnership commerciali e internazionali per ampliare la nostra portata e la comprensione del posto dell’umanità nel nostro sistema solare. Artemis rappresenta ciò che possiamo realizzare come nazione e come coalizione globale. Quando puntiamo a ciò che è difficile, insieme, possiamo ottenere ciò che è grandioso".

La NASA indica le nuove date per Artemis

Le date sono ancora indicative e potrebbero non essere rispettate. Dopo le indicazioni del Government Accountability Office (GAO) era ormai certo vedere slittare l'allunaggio mentre c'era qualche flebile speranza per Artemis II che avrebbe potuto essere mantenuta per la fine dell'anno corrente. Le problematiche che hanno comportato il ritardo sono varie e riguardano principalmente la capsula Orion.

Secondo quanto dichiarato da Amit Kshatriya (della NASA) l'erosione eccessiva dello scudo termico della capsula durante il rientro durante la missione Artemis I e un problema di design delle valvole del sistema di supporto vitale sarebbero le principali. Ci sarebbero però anche alcune altre problematiche legate al sistema elettrico di Orion che dovranno essere investigate e risolte. Per l'unità impiegata per la seconda missione (e prima con equipaggio) è stato individuato un problema relativo alla batteria che dovrà essere risolto.

Kshatriya ha anche aggiunto che anche il lancio dei moduli PPE e HALO del Lunar Gateway sono in corso di revisione. Questo significa che il loro lancio non avverrà a ottobre 2025 ma sarà posticipato così da dare più tempo ai partner commerciali. Per quanto riguarda SpaceX, Jessica Jensen ha dichiarato che la società avrà l'hardware per l'IFT-3 pronto in gennaio mentre la licenza modificata da parte dell'FAA potrebbe essere rilasciata in febbraio (e quindi il tentativo di lancio potrebbe avvenire in quel mese).

Nulla può andare storto quando ci sono umani a bordo e il rischio (per quanto non potrà mai essere zero) dovrà essere minimizzato. Nel comunicato stampa ufficiale si legge che "per svolgere queste missioni in sicurezza, i leader delle agenzie stanno modificando i programmi per Artemis II e Artemis III per consentire ai team di affrontare le sfide associate ai primi sviluppi, operazioni e integrazione". Come scritto sopra quindi, la nuova roadmap sarà: