La cinese SatNet ha lanciato un nuovo gruppo di satelliti Guowang per la connettività Internet

Solo pochi giorni fa avevamo riportato del lancio di un nuovo gruppo di satelliti Guowang da parte della società statale cinese SatNet (conosciuta anche come China Satellite Network Group) con un vettore Lunga Marcia 6A dal Taiyuan Satellite Launch Center. SatNet non ha perso tempo e nelle scorse ore ha effettuato un altro lancio così da ampliare la sua megacostellazione satellitare aumentando la cadenza e le unità in orbita.

Long March 8A lifted off from Wenchang commercial launch pad #1 just moments ago https://t.co/L4a4pXBlw0 pic.twitter.com/8QQsLnULuD — China 'N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) July 30, 2025

Secondo quanto riportato il lancio è avvenuto alle 9:49 di ieri (ora italiana) dallo spazioporto di Wenchang. Si è trattato del primo lancio dal pad 1 dello spazioporto commerciale con la Cina che sta puntando ad ampliare le sue strutture di terra per permettere sia alle società private che a quelle statali di lanciare con una cadenza sempre più elevata.

A differenza del precedente lancio, in questo caso è stato utilizzato un razzo spaziale Lunga Marcia 8A, impiegato anche per una missione analoga intorno alla metà di febbraio. Questo vettore ha prestazioni superiori rispetto al Lunga Marcia 6A m anche del Lunga Marcia 8. Rispetto alla versione iniziale della stessa famiglia troviamo alcune modifiche strutturali che riducono il peso 200 kg (e quindi è possibile portare in orbita carichi utili più pesanti). Questa è stato il 586° lancio di un vettore della famiglia Lunga Marcia che avrà ancora moltissimi programmati anche in futuro, comprese le missioni con equipaggio verso la Luna.

SatNet ha intenzione di portare in orbita una megacostellazione satellitare che dovrebbe avere ben 13 mila satelliti quando sarà completamente realizzata. Si tratta di numeri elevatissimi se si pensa che Starlink di SpaceX (attualmente la costellazione più grande mai lanciata) conta poco meno di 8100 satelliti in orbita contemporaneamente, per il momento. La società cinese potrebbe doversi confrontare anche con la concorrenza interna costituita dai Qianfan G60 (Spacesail) della società Shanghai Spacecom Satellite Technology (chiamata anche SSST) che a sua volta è supportata dal governo municipale di Shanghai e dalla CAS.