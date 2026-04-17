Vast presenta il nuovo Large Docking Adapter, pensato per le future stazioni spaziali commerciali

Negli scorsi giorni la società statunitense Vast ha presentato il nuovo Large Docking Adapter. Si tratta di un componente hardware pensato per le future stazioni spaziali commerciali e che migliorerà la loro abitabilità.

Dopo l'evento Ignition della NASA le società che stanno realizzando le nuove stazioni spaziali commerciali che sostituiranno la Stazione Spaziale Internazionale all'inizio degli anni '30 si sono dette perplesse sulla scelta dell'agenzia che potrebbe creare ulteriore confusione. Tra le società coinvolte c'è anche Vast, che sta realizzando la piccola stazione spaziale Haven-1, che potrebbe essere lanciata nel 2027 mentre successivamente arriverà anche la più grande e complessa Haven-2, che sarà basata sull'esperienza della prima unità.

Negli scorsi giorni Vast ha anche annunciato una grande novità dal punto di vista ingegneristico e di design. Si tratta del Large Docking Adapter. Questo sistema promette di adattarsi a stazioni spaziali di grandi dimensioni superando i limiti delle attuali soluzioni e garantendo una migliore abitabilità all'interno dei moduli. Cambiare uno standard in ambito aerospaziale è complicato e richiederà molti test e una grande sicurezza, ma potrebbe essere la base per nuovi ambienti dove gli equipaggi potrebbero trovarsi più a loro agio.

Vast e il nuovo Large Docking Adapter

Secondo quanto riportato, questa nuova interfaccia per il docking sarà open-source, così da permetterne una maggiore diffusione senza dover pagare Vast per il suo utilizzo (anche se la società commercializzerà la propria soluzione anche per terzi, su richiesta). Come spiegato, la società pensa che le future stazioni spaziali commerciali utilizzeranno moduli più grandi e avranno una maggiore massa complessiva rispetto alla ISS. Inoltre dovranno essere compatibili con veicoli più grandi, in particolare con Starship di SpaceX.

Queste nuove esigenze si scontrano con l'hardware esistente che affonda le sue radici all'inizio dell'era dell'esplorazione spaziale e che ha visto pochi cambiamenti per alcuni componenti. Per questo Vast ha annunciato il nuovo Large Docking Adapter che promette di supportare masse maggiori, dimensioni maggiori, rigidità strutturale, soluzioni da 2 fino a oltre 20 moduli.

La sua struttura permette di effettuare il docking tra strutture indipendentemente dal sistema attivo o passivo scelto. Come per altri sistemi di docking, la soft-capture sarà basata su "petali", attuatori e sistemi di chiusura mentre l'hard-capture vedrà l'utilizzo di perni di allineamento, 12 bulloni e guarnizioni di tenuta con soluzioni ridondanti a livello strutturale.

Rispetto all'International Docking Adapter la struttura dovrebbe essere più rigida fino a 30 volte. Come scritto sopra, anche le dimensioni cambieranno in maniera drastica. L'International Docking Adapter ha un diametro utile di 0,8 metri, il Common Berthing Mechanism di 1,6 metri mentre il Large Docking Adapter arriva fino a 2,9 metri (il diametro esterno raggiunge i 3,65 metri) con 6,6 m² di area di passaggio utile. Se questa idea prenderà piede non solo all'interno dell'ecosistema Vast ma anche per altre stazioni spaziali commerciali (come Orbital Reef e simili) potremmo assistere a un cambiamento determinante per il design dei futuri avamposti spaziali, non solo in orbita bassa terrestre ma anche nello Spazio profondo.