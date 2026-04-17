Annunciata la tuta di volo di Vast che sarà utilizzata a bordo della stazione spaziale Haven-1

Vast ha annunciato alcune novità negli scorsi giorni. Tra queste c'è il nuovo Large Docking Adapter che sarà impiegato sulle future stazioni spaziali commerciali per permettere una migliore abitabilità interna supportando al contempo i nuovi vettori di grandi dimensioni (come Starship di SpaceX). Un'altra novità è la presentazione della Astronaut Flight Suit. Si tratta del vestiario che gli astronauti potranno utilizzare all'interno della stazione spaziale Haven-1, che potrebbe essere lanciata nel 2027.

Questi indumenti non sono da confondere con le tute spaziali per le attività extraveicolari (EVA, come le AxEMU di Axiom Space per il programma Artemis) o quelle per le attività all'interno degli ambienti (IVA). Si tratta invece di vestiti pensati per essere utilizzati per la maggior parte del tempo da parte degli astronauti durante le attività quotidiane in assenza di peso e microgravità.

Secondo quanto riportato da Vast, l'Astronaut Flight Suit sarà utilizzata dall'equipaggio durante l'addestramento per le future missioni a bordo della stazione spaziale Haven-1 (e poi per Haven-2). Un test sarà anche svolto a bordo della Stazione Spaziale Internazionale durante la sesta missione privata, che si svolgerà in collaborazione con la NASA.

Questi indumenti sono stati sviluppati in collaborazione con astronauti che hanno effettivamente passato del tempo nello Spazio dando la priorità alla mobilità, al comfort e alla funzionalità per lavorare all'interno dei moduli spaziali. Andrew Feustel (Vast Lead Astronaut) ha dichiarato che "negli ultimi due decenni sulla Stazione Spaziale Internazionale, gli astronauti si sono allontanati dall'indossare tute di volo ogni giorno. L'ambiente è diventato più sicuro e più simile a come lavoriamo sulla Terra". Feustel ha effettuato due missioni con lo Space Shuttle (STS-125 e STS-134) ma anche a una missione di lunga durata a bordo della ISS (Expedition 55/56) e ha quindi provato in prima persona l'esperienza nello Spazio.

Con l'Astronaut Flight Suit di Vast si cercherà di sostituire gli abiti utilizzati abitualmente dagli astronauti in ambienti pressurizzati, che solitamente comprendono una polo e dei pantaloni lunghi con qualcosa di pensato specificatamente per le attività in microgravità.

Hillary Coe (Chief Marketing and Design Officer di Vast) ha dichiarato "l'approccio umano-centrico al design di Vast ci permette di creare condizioni che consentano innovazione e produttività. Il benessere e il comfort dell'equipaggio hanno un impatto diretto sull'efficienza, la sicurezza e le prestazioni, quindi è per questo che tutto ciò che vola viene esaminato da coloro che hanno vissuto e lavorato nello Spazio".

Tra le caratteristiche di questa tuta, c'è la possibilità di utilizzare giacca e pantaloni sia separatamente che unirli insieme attraverso una cerniera. Le tasche sono posizionate in zone facili da raggiungere mentre sono presenti ganci e sistemi di fissaggio per dispositivi utili durante le operazioni quotidiane. Queste tute "strizzano l'occhio" anche al turismo spaziale che sarà una delle possibilità offerte dalle nuove stazioni spaziali commerciali, così da renderle dei business sostenibili sul lungo periodo.