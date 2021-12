Un imprevisto ha fatto slittare la data di lancio del telescopio spaziale James Webb al 24 Dicembre

Sembrava ormai che dovesse mancare veramente pochissimo al lancio del telescopio spaziale James Webb, ma gli appassionati dovranno attendere ancora qualche giorno, secondo quanto riportato congiuntamente da NASA ed ESA. Un imprevisto ha fatto slittare ancora la data di lancio di qualche giorno.

Negli ultimi aggiornamenti rilasciati nella serata di ieri (ora italiana), è stato confermato che il JWST non sarà lanciato il 22 Dicembre, ultima data ufficiale. Invece sarà un lancio che avverrà il 24 Dicembre 2021 (prima data utile, ma soggetta a possibili ulteriori variazioni). In precedenza il lancio era previsto per il 18 Dicembre. Le motivazioni specifiche sarebbero da chiarire.

24 Dicembre: la nuova data di lancia del telescopio spaziale James Webb

La comunicazione ufficiale della NASA per il grande e costoso telescopio riporta solamente che "il team del James Webb Space Telescope sta lavorando a un problema di comunicazione tra l'osservatorio e il sistema del veicolo di lancio. Ciò ritarderà la data di lancio a non prima di Venerdì 24 Dicembre. Forniremo maggiori informazioni sulla nuova data di lancio entro Venerdì 17 Dicembre".

Quello che emerge quindi è un problema tra il telescopio spaziale James Webb e parte del razzo Ariane 5 di Arianespace che servirà a portarlo prima in orbita e poi dargli la giusta spinta per arrivare fino a 1,5 milioni di km dalla Terra. Tutto dev'essere perfetto e anche il più piccolo problema non può essere sottovalutato. Per questo le agenzie hanno preferito ritardare la data di lancio piuttosto che vedere un progetto di questo tipo distrutto nel tentativo di lancio.

Come scritto sopra, oltre alla dichiarazione ufficiale non ci sono informazioni precise su cosa non stia funzionando come dovrebbe. Queste verranno probabilmente rilasciate nel corso di Venerdì. Inoltre bisogna considerare che, proprio come scritto, il 24 Dicembre potrebbe non essere l'effettiva data definitiva di lancio.

Negli scorsi giorni, dopo il rifornimento, il telescopio spaziale James Webb era stato portato nella zona di integrazione con il razzo Ariane 5. Uno degli ultimi passaggi prima della preparazione alle fasi di lancio. Il telescopio non è ancora stato chiuso all'interno degli speciali fairing che lo proteggeranno durante il lancio, che sarà il prossimo passo. Ricordiamo che JWST arriverà nella sua configurazione definitiva entro 29,5 giorni dopo il lancio e ci vorrà ancora qualche mese per avere le prime osservazioni scientifiche. L'attesa non sarà finita dopo la partenza.

