Il telescopio spaziale James Webb sarà lanciato il 18 Dicembre 2021: è ufficiale!

Nella giornata di oggi abbiamo pubblicato la notizia riguardante l'arrivo a Kourou (dove c'è lo spazioporto europeo) di componenti del razzo Ariane 5 che porterà il telescopio spaziale James Webb in orbita fino alla sua posizione finale a 1,5 milioni di km dalla Terra.

In queste ore è arrivata la notizia tanto attesa: la data di lancio del nuovo JWST è stata fissata per il 18 Dicembre 2021. Dopo una serie di ritardi e un aumento considerevole dei costi, finalmente ci siamo! Il nuovo osservatorio orbitale è quasi pronto a spiccare il volo e ad affiancare Hubble nella scoperta dell'Universo!

Il telescopio spaziale James Webb sarà lanciato il 18 Dicembre

L'annuncio è arrivato in queste ore da parte di ESA, NASA e CSA (l'agenzia spaziale canadese). I tre partner hanno scelto la data del 18 Dicembre come quella prevista per il lancio del telescopio spaziale James Webb con un Ariane 5.

Sono state confermate quindi le dichiarazioni di Thomas Zurbuchen, amministratore associato della NASA, che aveva preannunciato come la data del 31 Ottobre non sarebbe stata rispettata. Questo aveva fatto intendere come il lancio sarebbe stato possibile solamente da metà Novembre in poi. Conferma arrivata definitivamente nella giornata di oggi.

Il telescopio spaziale arriverà in Guyana francese, via nave, entro la fine del mese di Settembre 2021. Le informazioni precise sul trasporto sono tenute segrete da parte delle agenzie. Questo è dovuto a possibili problemi legati ai pirati che potrebbero cercare di impossessarsi di un carico così prezioso.

Il volo incaricato di portare il telescopio spaziale James Webb in orbita è quello Ariane 5 VA256. Questo dopo che un volo con un vettore analogo è andato a buon fine confermando che i problemi ai fairing rilevati lo scorso anno erano risolti. Il carico utile dovrebbe quindi essere al sicuro durante la fase iniziale di immissione in orbita.

Daniel Neuenschwander (Direttore del Trasporto Spaziale dell'ESA) ha dichiarato "ESA è orgogliosa di annunciare il lancio di Webb dallo spazioporto europeo su un razzo Ariane 5 appositamente adattato per questa missione. Siamo a buon punto: nel porto spaziale fervono i preparativi per l'arrivo di questo carico straordinario, e i componenti di Ariane 5 necessari per il lancio sono in dirittura di arrivo. Noi, insieme a tutti gli altri partner di Webb, siamo pienamente impegnati a garantire il successo di questa missione unica nel suo genere".

Dopo il lancio, prima che il telescopio spaziale James Webb possa iniziare l'attività dovranno comunque passare circa tre settimane. Questo perché oltre a raggiungere la distanza corretta bisognerà aprire lo specchio (ripiegato durante il lancio) e gonfiare la vela inferiore che scherma la zona di ricezione degli infrarossi dalle interferenze di Sole e Terra.