Il telescopio spaziale James Webb è stato rifornito: si avvicina il momento del lancio

Continuano i preparativi per il lancio del grande telescopio spaziale James Webb slittato al 22 Dicembre 2021 (dopo il ritardo dovuto a un problema durante l'assemblaggio). Mentre nei prossimi giorni ci sarà l'integrazione definitiva con il lanciatore Ariane 5 di Arianespace, in queste ore è stato completato il rifornimento dei serbatoi del JWST.

Si è trattato di un momento fondamentale, come altri prima e quelli che verranno, sulla via per il secondo punto di Lagrange a 1,5 milioni di km dalla Terra. I tecnici hanno caricato i serbatoi dei due propellenti (idrazina e tetrossido di diazoto) in grado di far muovere il telescopio quando sarà separato dal supporto del razzo Ariane 5.

Il rifornimento del telescopio spaziale James Webb

All'interno dei serbatoi del JWST sono stati caricati 159 litri di idrazina e 79,5 litri di tetrossido di diazoto (che è utilizzato come ossidante). Le operazioni sono piuttosto complicate in quanto si tratta di propellenti tossici e potenzialmente infiammabili. Per questo i tecnici hanno dovuto indossare apposite tute con respiratori (SCAPE) ed evitare il generarsi di scintille.

Il telescopio spaziale è dotato di 12 propulsori che si trovano nello Spacecraft Bus nella zona inferiore del JWST. Nonostante la quantità di propellenti non fosse elevatissima, ci sono voluti 10 giorni per completare le operazioni (l'inizio è avvenuto il 25 Novembre).

L'accensione dei razzi sfruttando la combinazione dei due propellenti servirà a effettuare correzioni di rotta verso la destinazione finale oltre a mantenerla una volta raggiunta. Utilizzando solo l'idrazina verrà modificata la zona di puntamento. Attualmente non sono previste missioni di rifornimento e quindi una volta esauriti i propellenti il telescopio spaziale James Webb terminerà la sua missione operativa.

Le prossime operazioni riguardano lo spostamento del JWST nel Final Assembly Building (FAB). Si passerà poi a posizionarlo sulla sommità del razzo e chiuderlo all'interno dei due fairing. Il razzo con il telescopio sarà poi portato verso la rampa di lancio due giorni prima del lancio, il 20 Dicembre. Ma non è finita qui. Una volta che sarà lanciato bisognerà attendere 29 giorni perché raggiunga la sua configurazione definitiva e qualche mese per le prime osservazioni.

