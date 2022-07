Terrae Novae 2030+ è il programma di esplorazione per Terra, Luna e Marte dell'ESA

Come sappiamo lo Spazio sta assumendo un ruolo sempre più di primo piano quando si tratta di economia ma anche l'esplorazione spaziale sta vivendo un nuovo periodo d'oro grazie agli investimenti e agli obiettivi ambiziosi delle grandi agenzie (e non solo). A maggio la NASA aveva pubblicato un programma di massima per portare il primo essere umano su Marte. Anche ESA (agenzia spaziale europea) non vuole rimane indietro e ha annunciato il programma di esplorazione Terrae Novae.

Si tratta di un programma che guarda al futuro dalla fine di questo decennio a quelli a venire che si concentrerà su obiettivi ambiziosi che riguardano l'esplorazione umana non solo l'orbita bassa terrestre (LEO) ma anche la Luna e Marte. Questo permetterà di non disperdere i fondi raccolti e li concentrerà su quelle che sono le missioni importanti per il progresso scientifico a livello continentale.

ESA e il programma di esplorazione Terrae Novae

La nuova roadmap dell'ESA è disponibile pubblicamente e viene presentato per evocare lo spirito di nuove scoperte e ambizioni simboleggiando la costante ricerca di innovazioni tecnologiche, di processo e di approvvigionamento consentendo ai partner che non arrivano direttamente dall'ambito aerospaziale di affrontare le sfide dell'ecosistema spaziale nella sfera commerciale.

David Parker (direttore del settore di esplorazione robotica e umana) ha dichiarato "ci auguriamo che tutti possano utilizzare questa roadmap per trasformare in realtà la nostra visione in tre parti: continuare a lavorare con una forte presenza nell'orbita bassa terrestre, inviare i primi astronauti europei a esplorare la Luna negli anni '30 e preparare il ruolo dell'Europa nel primo storico viaggio umano su Marte".

Click sull'immagine per ingrandire

Il direttore generale dell'agenzia, Josef Aschbacher, ha aggiunto che "l'esplorazione dello Spazio è senza dubbio un investimento per la prosperità futura". Come scritto sopra, sono tre gli obiettivi principali di Terrae Novae. La prima è di creare nuove opportunità nell'orbita bassa terrestre per una presenza europea nell'era post-ISS (che dovrebbe finire la sua vita operativa nel 2031). In questo caso ESA, come per NASA, non sarà proprietaria delle strutture ma si avvarrà dei servizi forniti da società private permettendo l'ottimizzazione dei costi operativi.

Ci sarà poi la parte dedicata alla Luna, con il primo astronauta europeo che toccherà la sua superficie entro il 2030 (all'interno del programma Artemis) mentre a seguire si punterà all'esplorazione umana sostenibile. In questo caso si punterà sia a collaborazioni con altre agenzie ma anche a realizzare progetti in autonomia permettendo di non dipendere troppo dalle scelte di altri.

Infine ci si preparerà alla prima missione umana verso Marte. Qui si inizierà con le missioni robotiche già presenti e su quelle che verranno sviluppate in futuro per l'esplorazione del Pianeta Rosso. Queste poi apriranno la strada verso l'esplorazione umana. Verranno implementati diversi aspetti che vanno dal monitoraggio del meteo marziano, alle telecomunicazioni fino allo sfruttamento delle risorse locali e alla navigazione sul territorio.

Le prime mosse a livello politico per sostenere questo programma potrebbero arrivare già a novembre 2022 con il Concilio ESA al quale parteciperanno i ministri delle nazioni coinvolte. Questo dovrebbe permettere di avere i fondi necessari, il supporto politico e quello popolare per questo genere di missioni scientifiche e visione di lungo respiro (mostrando i pregi sia scientifici che economici).

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !