La comunicazione col satellite NASA CAPSTONE è stata ripristinata, la missione continua

Alla fine di giugno è stata lanciata la missione NASA CAPSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) grazie al supporto della società neozelandese Rocket Lab. Si tratta della prima missione dell'era Artemis a essere effettivamente operativa fuori dall'atmosfera terrestre pur servendo alle fasi successive a quelle dell'allunaggio di Artemis III (che dovrebbe essere lanciata intorno al 2026, secondo gli ultimi piani).

Questo Cubesat, con una massa di circa 25 kg, è pensato per sperimentare l'orbita chiamata Near Rectilinear Halo Orbit (abbreviata con la sigla NRHO), mai provata in passato. Se avrà successo, quest'orbita sarà impiegata per il Lunar Gateway a partire dalle missioni Artemis IV (e successive) fornendo una stazione spaziale in grado di consentire missioni di lunga durata sul suolo lunare. Non tutto però è andato come previsto: dopo il lancio del 28 giugno, il 4 luglio il satellite ha smesso di rispondere alle comunicazioni creando un po' di apprensione.

NASA CAPSTONE torna a comunicare con la Terra

Come scritto sopra, dopo un lancio eseguito correttamente dal razzo di Rocket Lab e la corretta immissione in orbita da parte dello stadio di trasferimento orbitale Lunar Photon, il 4 luglio (dopo 11 ore dalla separazione da quest'ultimo) il Cubesat NASA CAPSTONE non ha più risposto alle comunicazioni da Terra. L'agenzia e i partner hanno così lavorato per ripristinare il segnale.

Secondo quanto riportato inizialmente, prima della perdita della comunicazione il satellite aveva dispiegato correttamente i pannelli solari e aveva iniziato a ricaricare le batterie oltre a fornire i primi dati alla stazione di terra di Madrid del Deep Space Network (permettendo di determinarne velocità e traiettoria).

A questo punto è avvenuta una mancata comunicazione tra la Terra e NASA CAPSTONE facendo posticipare la manovra di correzione orbitale (che sarebbe dovuta avvenire il 5 luglio). La comunicazione è quindi stata ripristinata alle 15:26 del 6 luglio, grazie anche al lavoro della squadra comandata da Advanced Space, con il Cubesat che gode di ottima salute e sta operando normalmente.

Alle 17:30 di oggi (ora italiana) c'è stata la prima manovra correttiva per inserirsi nella traiettoria di trasferimento verso la Luna. L'arrivo in orbita lunare è invece previsto per il 13 novembre. La causa del problema di comunicazione rimane ancora sotto indagine e potrebbe essere legato alle prime fasi di dispiegamento del sistema di comunicazione di bordo e per questo il problema potrebbe non ripresentarsi più.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !