TikTok banna #SkinnyTok a livello globale: la Francia guida la lotta contro i contenuti tossici, l’UE resta in ombra

ha annunciato il blocco globale dell’hashtag, una delle tendenze più controverse degli ultimi mesi, dopo una forte pressione esercitata dal governo francese. La decisione arriva in risposta alle, in particolare per la diffusione di contenuti che promuovono modelli di magrezza estrema e comportamenti alimentari pericolosi.

Il fenomeno #SkinnyTok aveva preso piede ad aprile, raccogliendo centinaia di migliaia di video che glorificavano l’estrema magrezza e proponevano consigli su diete drastiche, spesso rivolti a un pubblico femminile molto giovane. Molti di questi contenuti trasmettevano messaggi colpevolizzanti come “non sei brutto, sei solo grasso”, rafforzando stereotipi tossici e alimentando disturbi dell’immagine corporea.

La svolta è arrivata grazie all’intervento deciso della ministra francese per il Digitale, Clara Chappaz, che ha definito l’hashtag “inaccettabile” e ha guidato una delegazione a Dublino per incontrare direttamente il team Trust and Safety di TikTok. All’incontro hanno partecipato anche i presidenti delle autorità francesi Arcom e CNIL, ma nessun rappresentante della Commissione Europea.

Chappaz ha celebrato il ban come una “prima vittoria collettiva” e ha sottolineato la necessità di proteggere i minori online. La Francia, infatti, sta valutando anche misure più drastiche, come il divieto totale dei social network per i minori di 15 anni. La decisione di TikTok è stata accolta con favore anche da esperti sanitari e associazioni che si occupano di disturbi alimentari, i quali da tempo chiedevano maggiore responsabilità alle piattaforme digitali.

Digitando “SkinnyTok” sull’app, ora si viene reindirizzati a risorse di supporto psicologico, ma molti video simili continuano a circolare sotto hashtag alternativi o con ortografie modificate, eludendo i controlli automatici.

Diversi parlamentari francesi e operatori sanitari chiedono ora sanzioni più severe e una revisione degli algoritmi che, secondo molti, contribuiscono a diffondere contenuti pericolosi tra i giovani più vulnerabili. TikTok, dal canto suo, ha annunciato nuove funzionalità per la gestione dei contenuti e strumenti di self-care.