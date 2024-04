SpaceX Starship: static fire per Super Heavy Booster 11, Elon Musk pensa a IFT-4 a maggio

Mentre gli Stati Uniti si preparano a vedere l'eclissi solare di lunedì, a Boca Chica (Texas) dove si trova Starbase, SpaceX sta proseguendo lo sviluppo del suo razzo spaziale completamente riutilizzabile Starship. Il prossimo passo sarà riuscire a portare a termine l'IFT-4 (Integrated Flight Test) dopo quello realizzato nella prima metà di marzo che è stato un netto passo in avanti rispetto ai primi due di aprile e novembre dello scorso anno.

Starship's third flight test was a step towards a rapidly reusable future pic.twitter.com/TGAuLNLk2y — SpaceX (@SpaceX) April 5, 2024

I passi da completare sono ancora diversi e in particolare SpaceX dovrà completare l'indagine sull'incidente di IFT-3 insieme all'FAA (Federal Aviation Administration). La buona notizia è che sia i dirigenti della società che quelli dell'agenzia sembrano piuttosto ottimisti sul fatto che le tempistiche saranno decisamente ridotte rispetto a quanto accaduto con IFT-1 e IFT-2. Le migliorie apportate ai vettori e alle strutture di terra hanno giocato un ruolo importante in tal senso.

Starship: static fire per Super Heavy Booster 11

Il secondo stadio Ship 29 ha realizzato due static fire a breve distanza di tempo, entrambi alla fine di marzo. Il primo ha visto l'accensione di tutti e sei i motori Raptor 2 per quasi 10" mentre il secondo ha interessato un singolo propulsore Raptor 2 che potrebbe servire per il test di riaccensione nello Spazio che non era andato a buon fine durante l'IFT-3. Com'era logico attendersi, anche Super Heavy Booster 11 ha visto nelle scorse ore l'esecuzione di uno static fire.

Static fire of the Flight 4 Super Heavy booster pic.twitter.com/6KMgvKSmSK — SpaceX (@SpaceX) April 6, 2024

L'accensione dei 33 motori Raptor 2 atmosferici è avvenuta intorno alle 23:30 di ieri (ora italiana) e SpaceX sembrerebbe aver confermato che non ci sono stati problemi durante la sua esecuzione. Questo dovrebbe permettere a Starship di essere effettivamente lanciata nel mese di maggio, come anticipato in precedenza da Gwynne Shotwell (Presidente e COO di SpaceX) e poi ulteriormente ribadito su X da Elon Musk.

Come in altre occasioni non c'è ancora una data ufficiale che verrà confermata solamente pochi giorni prima dell'effettivo tentativo di lancio del grande razzo spaziale completamente riutilizzabile. La possibilità che il lancio venga effettuato effettivamente a maggio sono elevate ma le tempistiche saranno più chiare dopo l'annuncio della chiusura dell'indagine da parte dell'FAA (che potrebbe avvenire entro la fine di aprile e con il rilascio della nuova licenza modificata che consentirà a Starship di spiccare nuovamente il volo.

Salvo ulteriori novità il profilo missione di IFT-4 dovrebbe essere simile a IFT-3. Si tenterà quindi nuovamente di far rientrare Super Heavy Booster 11 con un ammaraggio nel Golfo del Messico (non portato a termine durante l'IFT-3) senza recupero del primo stadio. Ship 29 invece dovrebbe tentare un rientro nell'Oceano Indiano cercando di completare diversi test come l'apertura del portellone per il carico utile (già eseguito durante IFT-3), trasferimento del propellente tra header tank e serbatoio principale e riaccensione di un propulsore Raptor 2 nello Spazio. A differenza di quanto pensato in precedenza, non ci sarà rilascio di alcun satellite Starlink di nuova generazione, test che invece potrebbe essere eseguito durante IFT-5.