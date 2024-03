SpaceX: secondo static fire per Starship Ship 29, il prossimo sarà Booster 11

Abbiamo scritto nelle scorse ore di come SpaceX sia ormai molto attiva su diversi fronti da diverso tempo. La società statunitense infatti ha un intenso programma di lanci spaziali sia per la propria costellazione Starlink e per altri programmi (come Starshield), sia per conto terzi ma anche per tentare il prossimo lancio del grande razzo spaziale completamente riutilizzabile Starship.

Negli scorsi giorni Ship 29 (lo stadio superiore della prossima coppia che verrà impiegata durante IFT-4, Integrated Flight Test o Orbital Flight Test secondo la designazione FAA) ha eseguito uno static fire con tutti e sei i suoi motori Raptor 2 arrivando a quasi 10" di accensione. Questo test è servito probabilmente a fare la prova dell'accensione durante l'hot staging, quando si separerà da Super Heavy Booster 11 durante l'IFT-4, forse all'inizio di maggio.

Starship: Ship 29 ha completato un secondo static fire

Ship 29 ha completato un secondo static fire nella giornata di ieri, quando in Italia erano circa le 19:30. Come confermato da SpaceX stessa, in questo caso è stato acceso solamente uno dei motori Raptor 2 utilizzando il propellente presente nel serbatoio anteriore (header tank). Lo scopo in questo caso è riuscire a eseguire una riaccensione del propulsore nello Spazio e prima del rientro atmosferico.

Durante IFT-3 avvenuto a marzo questo test era previsto ma non è stato eseguito probabilmente per un problema non meglio precisato ai sistemi di Ship 28 (andata distrutta durante il rientro). La nuova unità Starship dovrebbe riuscire a superare anche questo obiettivo che era uno di quelli previsti dalla NASA e che sarà comunque necessario per progredire nello sviluppo del vettore pesante di SpaceX.

Elon Musk ha commentato il secondo static fire di Ship 29 scrivendo su X "preparativi per il quarto volo di Starship! L'obiettivo di questa missione è che Starship superi il massimo riscaldamento durante il rientro con tutti i sistemi funzionanti". Riuscire a completare il rientro atmosferico sarà una sfida impegnativa che prevederà di mantenere l'assetto corretto (a differenza di Ship 28) esponendo le piastrelle isolanti che si trovano nella zona inferiore e non la parte dei motori o quella dove si trova solamente l'acciaio.

Static fire of a single Raptor engine using the header tanks on Flight 4 Starship pic.twitter.com/94RJWVZ8Hv — SpaceX (@SpaceX) March 27, 2024

Il prossimo passo sarà eseguire almeno uno static fire (ma probabilmente più di uno) di Super Heavy Booster 11 che formerà la coppia di stadi insieme a Ship 29 per l'IFT-4. Per questo Ship 29 ora rientrerà verso il sito di produzione mentre Super Heavy verrà trasportato nella zona di test. Ci sarà poi da eseguire l'assemblaggio dei due stadi, un Wet Dress Reharsal (WDR), un ulteriore static fire con sistema assemblato e poi si potrà procedere al lancio, se l'indagine congiunta SpaceX-FAA sarà chiusa.

Sia secondo un dirigente FAA che per il presidente di SpaceX le tempistiche dovrebbero essere inferiori rispetto a quanto trascorso tra IFT-2 e IFT-3. IFT-4 a inizio maggio è quindi possibile ma è ancora troppo presto per definire una data certa. Insieme a Super Heavy Booster 11 (che ha già eseguito due test criogenici) sono già quasi completati anche Booster 12, Booster 13 e Booster 14. Sono state inoltre avvistate le componenti di Booster 15, Booster 16 e Booster 17. Per recuperare componenti Booster 4 è invece stato distrutto in quanto non più utile per test o per lanci.

Per lo stadio superiore, insieme a Ship 29 sono completate Ship 30 e Ship 31 mentre Ship 32 è quasi completa e si è passati all'inizio dell'assemblaggio di Ship 33, Ship 36 e Ship 37. SpaceX potrebbe lanciare fino a sei Starship quest'anno ma non è certo che possa utilizzare tutti gli slot offerti dall'autorizzazione dell'agenzia federale. Sappiamo anche che anche per IFT-4 non ci sarà alcun rilascio di satelliti Starlink di nuova generazione (mentre potrebbe avvenire per IFT-5 se IFT-4 riuscirà a raggiungere gli obiettivi prefissati).