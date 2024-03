Alcune informazioni aggiuntive sul terzo lancio del razzo spaziale SpaceX Starship

Come sappiamo nella giornata di ieri si è tenuto il terzo lancio di SpaceX Starship, il nuovo razzo spaziale completamente riutilizzabile ancora in forma di prototipo che ha compiuto notevoli progressi se paragonati al primo e al secondo tentativo (avvenuti ad aprile e novembre del 2023). Con IFT-3, Integrated Flight Test, la società statunitense ha superato brillantemente una serie di ostacoli osservati durante IFT-2 facendo presumere che il prossimo test (IFT-4) possa essere una missione operativa con il rilascio di satelliti Starlink o quantomeno che ci potrà essere un tentativo in tal senso.

I progressi di SpaceX Starship durante il terzo volo

Il decollo è avvenuto alle 14:25 del 14 marzo 2024, dopo alcuni ritardi legati alla presenza di barche nella zona di ammaraggio di Super Heavy, e tutto è sembrato essere sostanzialmente perfetto per i primi minuti. La fase iniziale del decollo ha visto l'attivazione del deviatore di fiamma che ha permesso di ridurre i danni a Starship ma anche a Mechazilla e all'OLM (Orbital Launch Mount). I 33 motori Raptor 2 atmosferici alla base di Super Heavy Booster 10 hanno funzionato tutti correttamente fino a dopo l'hot staging, facendo superare indenne a Ship 28 anche Max-Q (punto di massima pressione dinamica), uno dei punti critici dell'ascesa.

Successivamente SpaceX ha comunicato che Booster 10 ha effettivamente riacceso 3 Raptor 2 atmosferici per la fase di rientro verso il Golfo del Messico (non era previsto atterraggio e recupero fin dall'inizio). Nella fase finale di avvicinamento alla superficie del mare, a 462 metri di quota, Super Heavy ha però avuto un RUD, rapid unscheduled disassembly, esplodendo (non sappiamo se a causa dell'AFTS). Rispetto a IFT-2 la manovra di rientro è però stata eseguita correttamente e i motori si sono riaccesi, quindi un progresso importante.

SpaceX ha poi proseguito le operazioni dello stadio superiore Ship 28 che ha visto accendersi tutti e 6 i motori Raptor 2 (tre per il vuoto e tre atmosferici). Questo ha permesso a Ship di arrivare per la seconda volta nello Spazio e di proseguire il suo viaggio verso l'Oceano Indiano. Durante la fase di volo suborbitale, a velocità prossime a quelle orbitali, Ship 28 ha aperto e richiuso il portellone del carico utile (pez dispenser) e ha trasferito correttamente dell'ossigeno liquido criogenico tra i due serbatoi (all'interno del progetto Cryogenic Fluid Management o CFM).

Non è stata invece eseguita la riaccensione in volo di un propulsore Raptor 2 a causa della velocità di rollio durante il volo nello Spazio. Si trattava di un punto importante ma che sarà sicuramente tentato con IFT-4. I risultati di queste prove saranno divulgati quando i dati del terzo volo di Starship saranno analizzati.

Il rientro ipersonico di Starship è avvenuto per la prima volta con IFT-3 permettendo a SpaceX di acquisire moltissimi dati importanti sulla gestione del calore e controllo dei veicolo. Come già scritto durante la diretta, vedere il plasma formarsi intorno a Ship 28 in diretta è stato impressionante e possibile grazie all'invio del segnale non verso la Terra ma verso lo Spazio (ai satelliti Starlink).

Starship re-entering Earth's atmosphere. Views through the plasma pic.twitter.com/HEQX4eEHWH — SpaceX (@SpaceX) March 14, 2024

Come sappiamo Ship 28 non è sopravvissuta al rientro. Secondo il piano della missione di SpaceX lo stadio superiore avrebbe dovuto ammarare completando la fase di rientro, cosa non avvenuta. I dati indicano che Ship 28 si è probabilmente disintegrata dopo 49 minuti dal decollo. Non si hanno ancora informazioni precise su cosa sia avvenuto e, secondo Marco Langbroek, è possibile che l'esplosione sia avvenuta in una zona distante diverse centinaia di chilometri dalla costa orientale del Madagascar in una zona di mare sgombra.

Come scritto in apertura, il terzo lancio di Starship è stato un ulteriore progresso rispetto a IFT-2 e SpaceX (dopo aver rivisto i dati) potrà lanciare un nuovo razzo spaziale per altri test provando a correggere quanto non ha funzionato in questo lancio. Anche se, sulla carta, la missione non ha raggiunto il suo completamento come previsto (con Super Heavy che è esploso prima dell'ammaraggio e Ship che non ha completato il rientro atmosferico) si tratta di un grande successo per la società statunitense che può guardare con ottimismo al futuro dello sviluppo del vettore pesante unico nel suo genere.