SpaceX Starship: il terzo lancio è un netto miglioramento rispetto ai precedenti tentativi

Oggi è la giornata che gli appassionati di Spazio (e non solo) stavano aspettando da novembre dello scorso anno, quando ci fu il secondo tentativo di lancio del grande vettore completamente riutilizzabile. Oggi è stato il giorno del terzo lancio di SpaceX Starship con il test chiamato IFT-3 (Integrated Flight Test o OFT-3 secondo la designazione FAA, Orbital Flight Test). In precedenza questo razzo spaziale, alto circa 120 metri, era stato lanciato ad aprile e novembre dello scorso anno non completando la missione prevista dai documenti ufficiali ma con grandi progressi tra il primo e il secondo tentativo.

La licenza modificata è stata rilasciata dall'FAA nelle scorse ore, giusto in tempo per riuscire a lanciare nella giornata odierna, come anticipato da SpaceX stessa attraverso la programmazione della diretta streaming. Quando mancava ormai poco all'orario stabilito per il lancio di Starship (in precedenza fissato alle 13:00) il conto alla rovescia è stato posticipato di 30 minuti con data prevista del decollo alle 13:30 e con un meteo favorevole al 70%. Una delle ultime incognite da sciogliere era infatti la presenza di venti ad alta quota che avrebbero potuto portare a posticipare il lancio a un altro giorno.

Un ulteriore aggiornamento dell'orario di partenza ha rinviato il lancio alle 14:02 a causa di alcune imbarcazioni presenti nell'area del Golfo del Messico per poi essere ancora posticipato alle 14:25 (con la finestra che si chiudeva alle 14:50). Una vera e propria corsa contro il tempo per gli ingegneri e i tecnici di SpaceX che si è conclusa con l'effettivo lancio del grande razzo spaziale completamente riutilizzabile.

Il terzo tentativo di lancio di SpaceX Starship

Ricordiamo che questo vettore pesante completamente riutilizzabile è unico nel suo genere. Alto 121 metri e con diametro di 9 metri utilizza due stadi alimentati a metano e ossigeno criogenici. Alla base troviamo 33 motori Raptor 2 atmosferici per il primo stadio mentre 6 motori Raptor 2 (3 atmosferici e 3 per il vuoto) per il secondo stadio. A differenza di IFT-2, con IFT-3 ha voluto aggiungere ulteriori prove da superare per il secondo stadio compresa l'apertura del portellone dedicato al carico utile e il trasferimento di propellente tra il serbatoio frontale e quello principale oltre all'accensione dei propulsori nello Spazio.

Il propellente ha iniziato a essere caricato alle 13:34 per Ship 28 e alle 13:40 per Super Heavy Booster 10. Alle 14:09 è iniziato il raffreddamento dei motori per garantire il loro funzionamento corretto durante il lancio mentre il propellente continuava a essere caricato e l'umidità ambientale ricopriva Super Heavy di una patina bianca di condensa.

Alle 14:25 tutti e 33 i motori Raptor 2 si sono accesi alla base di Super Heavy e lo erano anche dopo quasi due minuti dal decollo (segnando un nuovo successo dopo IFT-2) con il deflettore di fiamma basato su getti d'acqua che ha funzionato come previsto permettendo di far lasciare la torre di lancio correttamente. Alle 14:49 è avvenuto l'hot staging con la separazione dei due stadi e con l'accensione dei 6 motori di Ship 28. A differenza di IFT-2, Super Heavy ha resistito ed è rientrato verso il Golfo del Messico per il tentativo di ammaraggio.

Dopo 4'30" la telemetria era ancora nominale per entrambi gli stadi di Starship mentre Ship 28 continuava il suo viaggio verso oriente nello Spazio (oltre i 100 km di quota). Intorno ai 6 minuti le alette direzionali di Super Heavy hanno funzionato correttamente per dirigere il primo stadio verso il mare (non senza difficoltà) ma la riaccensione dei motori non è andata come previsto ma facendo passi in avanti notevoli rispetto a IFT-2 (e ovviamente a IFT-1).

A circa 9 minuti i motori di Ship 28 si sono spenti correttamente per proseguire la missione verso l'Oceano Indiano. Il portellone del vano del carico utile si è correttamente aperto intorno ai 12 minuti dal decollo completando uno degli obiettivi programmati. Ricordiamo che non si tratta di un vero e proprio lancio orbitale in quanto non verrà compiuta un'orbita ma i dati acquisiti saranno essenziali per i prossimi lanci che invece potrebbero avere obiettivi ancora più ambiziosi fino ai primi lanci orbitali veri e propri.

Alle 14:49 il computer di bordo ha iniziato la programmazione della dimostrazione di trasferimento propellente dal serbatoio anteriore (header tank) al serbatoio principale. Questa è una prova generale di quello che sarà, più avanti, il trasferimento di propellente tra due Starship mentre si trovano nello Spazio per permettere, per esempio, di utilizzare il secondo stadio come lander lunare per le missioni Artemis (o per altre missioni private). La prova di trasferimento si è conclusa correttamente intorno alle 14:52 permettendo così di rispettare uno dei contratti assegnati dalla NASA.

I flap anteriori e posteriori hanno funzionato anche dopo quasi un'ora nello Spazio permettendo di controllare la traiettoria del vettore. Notevole la possibilità di vedere un video in diretta della generazione del plasma intorno alla navicella dovuta all'interazione con gli strati più bassi dell'atmosfera e alla velocità elevata di rientro. Solitamente le trasmissioni sarebbero interrotte proprio a causa del plasma ma, grazie al supporto di Starlink (erano presenti due terminali a bordo di Starship), è stato possibile ottenere anche il video con una qualità elevata nonostante la condizione difficile.

Lo stadio superiore di Starship non era previsto sopravvivesse a questa missione e il contatto con la superficie dell'oceano era molto probabile avvenisse a velocità elevata. La fine della missione è stata alle 15:31 circa dopo poco più di un'ora dal decollo. La procedura di "belly flop" vista nei primi test dei prototipi sarà impiegata in futuro quando i sistemi saranno ulteriormente collaudati. La missione si è conclusa con enormi passi in avanti da IFT-2 e completando diversi obiettivi intermedi. SpaceX si muoverà ancora una volta nella direzione di migliorare quanto visto e, grazie ai dati raccolti, IFT-4 potrebbe essere ulteriormente migliorato (e potrebbe anche accadere prima di quanto intercorso tra IFT-1 e IFT-2 o IFT-2 e IFT-3).