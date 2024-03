Il terzo tentativo di lancio di SpaceX Starship potrebbe essere il 14 marzo

Potrebbe mancare poco al prossimo tentativo di lancio del grande razzo spaziale completamente riutilizzabile SpaceX Starship. Un paio di giorni fa scrivemmo del completamento del Wet Dress Reharsal (WDR) di Ship 28 e Booster 10 a Starbase (Boca Chica, Texas) che faceva presumere come la società di Elon Musk fosse a buon punto con i test dei due stadi in vista dell'Integrated Flight Test 3 (IFT-3).

Watch Starship's third flight test https://t.co/1u46r769Vp — SpaceX (@SpaceX) March 5, 2024

Come sempre la data ufficiale di IFT-3 sarà rivelata solamente a poca distanza dal lancio effettivo e soprattutto dopo che l'FAA (Federal Aviation Administration) avrà annunciato il rilascio della licenza modifica (attualmente è stata chiusa l'indagine sull'incidente di IFT-2). Un indizio però potrebbe essere stato dato da SpaceX stessa che ha programmato un post su X per lo streaming video.

Il terzo lancio di SpaceX Starship potrebbe essere il 14 marzo

Attualmente la data dell'IFT-3 di Starship è quella del 14 marzo 2024 alle 12:30 (ora italiana) ma potrebbe anche trattarsi di un "semplice" segnaposto con modifica che potrebbe avvenire successivamente a causa di imprevisti dell'ultimo minuto. Quella data non è tuttavia inverosimile considerando che le tempistiche coinciderebbero con quello che ci si aspetterebbe per IFT-3.

Elon Musk ha poi dichiarato pubblicamente negli scorsi giorni all'interno di uno spazio su X che "la probabilità che Starship raggiunga l'orbita è del 70-80% questa volta e il lancio dovrebbe avvenire intorno alla seconda settimana di marzo".

Se la data del 14 marzo sarà confermata, sarà passato poco meno di un anno dal primo tentativo di lancio di Starship che non arrivò alla separazione degli stadi. Un passo avanti invece fu fatto con IFT-2 a novembre, dove Ship si separò correttamente da Super Heavy anche se entrambi gli stadi non ammararono come previsto. SpaceX ha già rese note (parte) delle cause dell'insuccesso e dovrebbe avervi posto rimedio sotto l'occhio vigile di FAA, NASA e altre agenzie per la sicurezza.

Con il completamento del WDR mancherebbe ancora almeno uno static fire di Super Heavy con Starship assemblata e l'installazione dell'FTS (Flight Termination System). Quest'ultimo viene fatto rimuovendo il secondo stadio per permettere ai tecnici l'accesso alla zona interessata dall'installazione delle cariche esplosive. Quando l'FTS sarà installato mancheranno veramente pochi giorni o ore al lancio (ma a quel punto la data sarà già pubblica).

Il piano della missione non è stato modificato dal primo tentativo. Lo scopo è quello di far raggiungere a Ship una velocità prossima a quella orbitale (pur non completando effettivamente un'orbita intorno alla Terra) con ammaraggio nell'Oceano Pacifico al largo delle Hawaii. Super Heavy invece dovrebbe ammarare nel Golfo del Messico. In entrambi i casi gli stadi andranno persi ma i dati saranno essenziali per il proseguo dello sviluppo.