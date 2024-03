SpaceX Starship ha ottenuto la licenza modificata dall'FAA per l'IFT-3, il lancio potrebbe essere domani

Dopo le voci di corridoio che davano il rilascio della licenza di lancio modifica per il terzo tentativo di lancio (IFT-3) di SpaceX Starship imminente, finalmente l'FAA (Federal Aviation Administration) ha pubblicato i documenti necessari e quindi la società di Elon Musk potrà effettivamente tentare il lancio del grande razzo spaziale completamente riutilizzabile. Un avvenimento atteso da molti appassionati, ma anche dalla concorrenza e dalla NASA (che punta su una versione modificata di questo vettore pesante per essere utilizzata come lander lunare per la missione Artemis III, nel 2026).

Targeting Thursday, March 14 for Starship’s third flight test. A 110-minute launch window opens at 7:00 a.m. CT → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/hFq1L4w9et — SpaceX (@SpaceX) March 13, 2024

Secondo quanto riportato ufficialmente dall'FAA, l'approvazione è avvenuta oggi, quando mancavano poche ore alla possibilità di lancio di Starship prevista per le 13:00 del 14 marzo 2024 (con lo streaming ufficiale che inizierà alle 12:30). Anche SpaceX ha confermato che la finestra di lancio si aprirà alle 13:00 (ora italiana) di domani e avrà una durata di 110 minuti.

L'ente statunitense ha scritto di aver stabilito che SpaceX soddisfa tutti i requisiti di sicurezza, ambiente e responsabilità finanziaria necessari per il lancio di Starship per l'OFT-3 (orbital flight test, secondo la denominazione dell'FAA anziché IFT-3, integrated flight test, utilizzato dalla società statunitense).

The FAA has granted license authorization for the third launch of the @SpaceX Starship Super Heavy vehicle. The FAA determined SpaceX met all safety, environmental, policy and financial responsibility requirements. Learn more at https://t.co/EkZUsgWYNm. #FAASpace — The FAA ✈️ (@FAANews) March 13, 2024

In particolare parte del ritardo è dovuto alla necessità di rivalutare l'impatto del lancio con ammaraggio nell'Oceano Indiano piuttosto che nell'Oceano Pacifico, come per IFT-1 e IFT-2. Questo è dovuto ai test aggiuntivi che SpaceX ha programmato per l'IFT-3 che prevedono l'apertura del portellone del carico utile, il trasferimento del propellente tra i serbatoi ma anche l'accensione dei propulsori quando Ship 28 sarà nello Spazio. Questo modificherà la zona di ammaraggio arrivando in una zona di mare a est del Madagascar.

Rimane un ultimo, grande, problema. Nella zona di Boca Chica (Texas) dove si trova Starbase e il pad di lancio i venti in quota potrebbero essere abbastanza forti da far posticipare il lancio. Il meteo poi non sarà clemente con precipitazioni previste per più giorni e con venti che saranno comunque relativamente forti. Una decisione sarà presa nelle prossime ore e probabilmente vedremo un annuncio ufficiale da parte di SpaceX quando questa sarà presa.