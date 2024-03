Enermax Revolution D.F. 12: l'alimentatore ATX 3.1 più piccolo al mondo

Enermax ha presentato il nuovo Revolution D.F. 12, l'alimentatore ATX 3.1 con supporto ai cavi di alimentazione 12V-2x6 più piccolo al mondo. Al momento non vi sono prezzi e disponibilità per l'Italia, ma il PSU è già in vendita negli USA in colorazione nera con potenza da 750 o 850 Watt, al prezzo rispettivamente di 129 e 139 dollari, e in bianco (solo 850 W) al prezzo di 149 dollari.

Innanzitutto, parliamo di un alimentatore completamente modulare e certificato 80+ Gold per quanto riguarda l'efficienza energetica, capace di sopportare un'escursione di potenza del 235%. All'interno della confezione è incluso un cavo 12V-2x6 che consente di alimentare anche le soluzioni top di gamma della serie NVIDIA GeForce RTX 40.

Naturalmente, a caratterizzare la proposta di Enermax ci sono le dimensioni ridotte: l'alimentatore è profondo solo 122 mm consentendo l'installazione anche nei case Micro-ATX. Nel caso dei tradizionali mid-tower, la profondità ridotta consente di lasciare più spazio libero nel vano e fornire una maggiore circolazione dell'aria all'interno del case.

L'alimentatore sfrutta una ventola con un cuscinetto a doppia sfera e non manca la funzionalità 0dB: la ventola si attiva solamente quando il carico di lavoro supera il 50% garantendo la massima silenziosità in attività di leggera e media potenza.

Tuttavia, il vero fiore all'occhiello della ventola è la tecnologia brevettata Dust-free Rotation (D.F.R.), un sistema autopulente che riduce l'accumulo di polvere all'interno dell'alimentatore. Questa funzionalità può anche essere attivata manualmente attraverso uno switch posteriore che funge anche da indicatore di funzionamento.

All'interno della confezione sono inclusi cavi rivestiti altamente flessibili che semplificano l'assemblaggio e il cable management, in tinta anche per la variante bianca. Inoltre, vengono forniti anche i separatori per i cavi così da garantire un'estetica pulita e ordinata alla propria build.