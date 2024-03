ASUS ritorna ai 'padelloni' con Zenfone 11 Ultra: tutte le novità fra specifiche e prezzi in Italia

Il nuovo Zenfone 11 Ultra di ASUS ha debuttato all'interno di un evento di lancio trasmesso online, rivoluzionando la strategia che aveva adottato il produttore per la serie negli ultimi anni, che la vedeva differenziarsi dagli altri competitor grazie ai suoi dispositivi compatti.

Questo dispositivo si distingue per le caratteristiche tecniche all'avanguardia, l'implementazione dell'IA e per l'impegno verso la sostenibilità: ma la grande novità rispetto al predecessore è il suo ampio display. Nello specifico, il design di Zenfone 11 Ultra è pensato intorno a un nuovo display AMOLED LTPO da 6,78 pollici a 144 Hz con un rapporto schermo/corpo del 94%

Il dispositivo è realizzato con materiali riciclati per il display e lo chassis in alluminio e il packaging, con il design che è previsto in quattro nuove colorazion ispirate a paesaggi di tutto il mondo: lo smartphone viene proposto nei classici Skyline Blue ed Eternal Black, che "riflettono i cieli blu del giorno e neri della notte della Scandinavia", mentre le varianti Misty Grey e Desert Sand si ispirano "alla nebbia di San Francisco" e alle "dune di Tottori".

ASUS Zenfone 11 Ultra annunciato ufficialmente

Uno dei punti di forza del Zenfone 11 Ultra è chiaramente la sua dotazione hardware: lo smartphone implementa infatti la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, abbinata a 16 GB di RAM LPDDR5X e a fino 512 GB di memoria interna basata su tecnologia UFS 4.0.

Il tutto viene alimentato da una batteria da 5500 mAh che, stando a quanto rivela ASUS, offre un'autonomia migliorata del 26,5% rispetto al suo predecessore, garantendo oltre 26 ore di utilizzo ininterrotto. Il dispositivo supporta la ricarica rapida HyperCharge da 65 W e la ricarica wireless Qi per una maggiore comodità.

Il comparto fotografico prevede inoltre tre moduli al posteriore, con una fotocamera principale da 50 MP dotata di stabilizzatore gimbal ibrido a 6 assi di terza generazione che serve a garantire video fluidi anche quando il dispositivo è in movimento. La fotocamera presenta diverse modalità, come AI Portrait Video che offre un effetto di profondità di campo simulato anche nei video, mentre la funzione HyperClarity, alimentata anch'essa dall'IA, migliora significativamente la nitidezza delle immagini zoomate.

Lo smartphone offre anche un teleobiettivo stabilizzato OIS con zoom ottico 3x, abbinato a un sensore da 32 MP e una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP f/2.2. Per selfie e videochiamate c'è invece un modulo con sensore RGBW da 32 MP, che grazie al pixel binning scatta a 8 MP raccogliendo un elevato quantitativo di luce.

Specifiche tecniche di ASUS Zenfone 11 Ultra

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform Memorie: RAM: 12/16 GB LPDDR5X Archiviazione: 256/512 GB UFS 4.0

Display: 6.78" AMOLED FHD+, refresh rate fino a 144Hz, LTPO 1 ~ 120Hz, luminosità di picco 2500 nits

6.78" AMOLED FHD+, refresh rate fino a 144Hz, LTPO 1 ~ 120Hz, luminosità di picco 2500 nits Fotocamere posteriori: Principale: 50 MP con stabilizzatore gimbal ibrido a 6 assi 3.0, 1/1.56", f/1.9 Grandangolare: 13 MP, f/2.2, lente free-form Tele: 32 MP, f/2.4, OIS, zoom ottico 3X, pixel binning 1.4μm (output 8MP)

Fotocamera anteriore: 32 MP RGBW, pixel binning 1.4μm (output 8MP)

32 MP RGBW, pixel binning 1.4μm (output 8MP) Connettività: 5G SA&NSA, 4G FDD-LTE, 4G TDD-LTE, WCDMA, GSM Wi-Fi 7 ready, Bluetooth 5.4 GPS/GNSS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS/NavIC NFC, jack audio da 3.5mm

Batteria: 5.500 mAh

5.500 mAh Ricarica: Cablata: 65W HyperCharge Wireless: 15W Qi certificata

Dimensioni: 163,8 x 76,8 x 8,9 mm

163,8 x 76,8 x 8,9 mm Peso: 224g

L'intelligenza artificiale svolge un ruolo cruciale sul nuovo smartphone ASUS nel migliorare l'esperienza utente del Zenfone 11 Ultra. La funzione AI Call Translator consente la traduzione istantanea del parlato in testo e la conversione nella lingua preferita dall'utente, facilitando la comunicazione oltre le barriere linguistiche. Inoltre, l'AI Wallpaper permette agli utenti di creare sfondi personalizzati in base al loro stile, mentre l'AI Transcript offre la trascrizione in tempo reale o per file vocali esistenti, garantendo privacy e comodità.

Zenfone 11 Ultra offre inoltre GlideX, uno strumento con cui è possibile eseguire lo streaming delle app dal telefono agli schermi dei PC, semplificando il trasferimento di file, migliorando le chiamate in conferenza e consolidando il controllo dei dispositivi. Permette, inoltre, di eseguire il mirroring dello schermo del telefono sul PC, mentre Phone Link consente di trasferire file tramite trascinamento tra smartphone e PC, inviare messaggi di testo dal PC, gestire le chiamate e personalizzare le notifiche.

Prezzo e disponibilità in Italia

ASUS Zenfone 11 Ultra è disponibile all'acquisto in Italia in due tagli:

Zenfone 11 Ultra 12/256GB : 999 €

: 999 € Zenfone 11 Ultra 16/512GB: 1099 €

In occasione del lancio, dal 14 marzo al 14 aprile, ci saranno delle offerte promozionali: sull'eshop ASUS ci sarà uno sconto di 100€ su entrambe le versioni; nei Gold Store ASUS e su Amazon, invece, saranno scontate le versioni Black e Blu, anch'esse di 100€.