Aruba Fibra corteggia i videogiocatori con 3 mesi gratuiti di Xbox Game Pass Ultimate

Aruba ha presentato una nuova offerta che coinvolge Aruba Fibra e XBOX Game Pass Ultimate. La società la presenta come "una novità assoluta, la prima offerta sul mercato che unisce il servizio di connettività con l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate".

Nello specifico, i nuovi clienti della fibra di Aruba, fino al 29 aprile, potranno ottenere 3 mesi gratuiti di Xbox Game Pass Ultimate. "Una volta acquistata una delle offerte Aruba Fibra e selezionato il servizio aggiuntivo Xbox Game Pass Ultimate, il cliente riceverà un codice nella propria Area Clienti da utilizzare per riscattare il proprio abbonamento direttamente sul sito di Xbox", spiega il provider.

L'azienda, con Aruba Fibra, punta a soddisfare le necessità dei videogiocatori garantendo ad alte prestazioni, lag contenuto e una percentuale di "packet loss" inferiore allo 0,1%. Le offerte Aruba Fibra attive per i privati sono:

" Fibra Aruba ", che consente agli utenti di comporre il proprio servizio di connettività Internet ultraveloce FTTH (Fiber To The Home) in maniera modulare, aggiungendo liberamente servizi supplementari come il noleggio del router, le chiamate illimitate o l'IPv4 statico. Il suo costo è di 17,69 euro per i primi sei mesi (grazie alla promo attiva su Fibra Aruba fino al 22/04/2024) ed il prezzo dal 7° mese è di 26,47 euro.

Come ulteriore novità, è possibile beneficiare - come servizio aggiuntivo - di velocità in download a 10 Gbps e in upload a 2,5 Gbps. L'opzione è disponibile su tutti i piani Aruba Fibra con un contributo extra di 12 euro al mese. È in promozione per i clienti che acquistano un pacchetto fibra entro il 29 aprile, a seguire il prezzo tornerà come da listino a 24 euro al mese.