AMD Ryzen Strix Halo: le prossime APU mobile con iGPU più potente di una scheda video dedicata?

Un presunto documento ufficiale di AMD da 144 pagine, diffuso su X e rilanciato da HKEPC, sembrerebbe contenere tutte le specifiche delle nuove APU mobile basate sull'architettura Zen 5: Strix Halo e Strix Point.

Stando a quanto si può leggere, le due soluzioni avrebbero una iGPU RDNA 3.5 capace di raggiungere, e in taluni casi superare, le prestazioni di una scheda video discreta attuale.

Per quanto riguarda Strix Point, si tratta di APU premium che vedremo a bordo dei laptop di fascia alta indirizzati per lo più alla produttività. Per questo progetto AMD avrebbe deciso di mantenere il design monolitico e configurazioni fino a 12 core 24 thread. In questo caso, la cache L2 sarebbe pari a 12 MB mentre quella di terzo livello di 24 MB.

L'APU sarebbe dotata di 8 WGP (Work Group Processor) basati sull'architettura RDNA 3.5 che corrispondono a 16 CU (Compute Unit). Si tratta di un upgrade interessante rispetto a Hawk Point che offre un massimo di 8 core per la componente CPU e 8 CU per la GPU RDNA 3.

Il documento, inoltre, indica la presenza della NPU (Neural Processor Unit) XDNA2 da 50 TOPS, ovvero oltre 3 volte le capacità offerte dall'attuale unità XDNA (16 TOPS), in linea con le dichiarazioni rilasciate in precedenza da AMD.

Infine, l'APU supporterebbe lo standard DisplayPort 2.1 fino alla modalità di trasmissione UHBR10. Il TDP dovrebbe essere compreso tra 45 e 65 Watt, chiaramente a discrezione degli OEM.

Si tratta di un aggiornamento interessante, ma a impressionare è il lavoro che AMD avrebbe svolto con Strix Halo. In questo caso, la società di Sunnyvale avrebbe adottato un design multi-chiplet per ottenere una configurazione fino a 16 core e 32 thread basati su architettura Zen 5. La cache L2 dovrebbe essere pari a 16 MB, mentre quella L3 di 32 MB. L'APU dovrebbe anche disporre della MALL Cache, una memoria simile alla Infinity Cache a bordo delle GPU dedicate da due generazioni.

In questo caso, la NPU XDNA 2 dovrebbe toccare una potenza di 60 TOPS e lo standard DisplayPort 2.1 dovrebbe supportare fino alla modalità di trasmissione UHBR20. Per quanto riguarda il TDP, AMD lo avrebbe impostato di base a 70 W, ma i produttori avranno la possibilità di raggiungere fino a 130 W.

Anche la GPU integrata potrebbe stupire, infatti pare riesca a tenere testa alle attuali soluzioni dedicate di fascia media. L'iGPU basata su architettura RDNA 3.5 sarebbe dotata di ben 40 CU. Per avere un termine di paragone, la testata prende in esempio la RX 7600 XT che dispone di sole 32 CU.

Secondo fonti dall'industria taiwanese, la nuova iGPU riuscirebbe a fornire prestazioni simili a una NVIDIA GeForce RTX 4060. Se le informazioni si rivelassero corrette, si tratterebbe di un balzo in avanti significativo per le APU e per il mondo del gaming in generale.