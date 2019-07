SpaceX ha perso le comunicazioni con tre satelliti Starlink

Mentre SpaceX ha continuato a lavorare su altri progetti (come il primo lancio in notturna per Falcon Heavy) continua la sperimentazione dei satelliti Starlink. Questi ultimi sono stati lanciati circa un mese fa e sono i primi prototipi funzionanti della costellazione dedicata a portare Internet ovunque sul globo.

Dei 60 satelliti Starlink però, tre non risponderebbero più a SpaceX e la società li considera ormai "persi". Si dovrebbe trattare di un problema relativo perché tra qualche giorno bruceranno a contatto con gli strati più densi dell'atmosfera. E gli altri satelliti che fine hanno fatto? Ecco il progetto di SpaceX:

45 satelliti hanno raggiunto l'orbita di 550 chilometri attivando i propulsori elettrici

5 satelliti stanno ancora raggiungendo l'orbita prestabilita

5 satelliti sono in una fase di test prima di alzarsi di quota

2 satelliti sono stati fatti deorbitare di proposito (non per guasti) per monitorare il decommissionamento finale

Sarebbero quindi solo tre i satelliti che attualmente SpaceX avrebbe perso in tutta la missione. La costellazione sarà però composta da migliaia di Starlink una volta che sarà completata (si parla di 12 mila unità nei prossimi anni).

I satelliti che sono stati fatti schiantare nell'atmosfera (due appositamente e tre per guasto) non lasceranno alcun detrito in orbita. Questo è uno dei nuovi requisiti fondamentali per questo genere di missione e anche per i futuri satelliti. Ricordiamo infatti che il problema dei detriti spaziali è serio e potrebbe compromettere future missioni.