Luna: riapre il Centro di Controllo delle missioni Apollo

Quest'anno e questo mese in particolare sono particolari per la NASA e per tutta l'umanità. Infatti il 20 Luglio 2019 ricorrerrà il 50° anniversario dello sbarco sulla Luna della più importante tra le missioni Apollo. L'agenzia spaziale statunitense ha voluto quindi organizzare diversi eventi per omaggiare l'impresa storica.

Tra questi c'è la riapertura del Centro di Controllo delle missioni Apollo che guidò gli astronauti (compresi Neil Armstrong e Buzz Aldrin) verso la Luna. Il centro si trova al Johnson Space Center a Houston ed è stato ristrutturato per apparire come cinquant'anni fa.

Mark Geyer (direttore del JSC) ha ricordato come l'obiettivo in quegli anni fosse di dimostrare che l'essere umano poteva andare e tornare dalla Luna sano e salvo. Sempre Geyer ha aggiunto però che ora si guarda avanti per tornare sul satellite in maniera sostenibile.

Il Centro di Controllo non seguì solo le missioni Apollo ma anche quelle Gemini, Apollo/Soyuz, Skylab e Space Shuttle fino al suo decommissionamento nel 1992. Nonostante fosse già stato nominato luogo di interesse storico nel 1985, il restauro vero e proprio è cominciato solamente nel 2017 (per un costo complessivo di 5 milioni di dollari).

Al restauro del Centro di Controllo delle missioni Apollo hanno collaborato anche ex-dipendenti che erano presenti durante il suo pieno funzionamento. Questo ha assicurato la massima fedeltà della ricostruzione permettendo ai nuovi visitatori di "godere" dell'atmosfera del tempo.