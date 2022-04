Slitta al 21 aprile il lancio della missione spaziale Crew-4 con Samantha Cristoforetti

Sembrava ormai fatta per la missione Crew-4 dove a bordo ci sarà anche l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti ma dopo un precedente rinvio, in queste ore è stato annunciato un ulteriore posticipo. Il lancio non avverrà prima del 21 aprile, come dichiarato direttamente da Kathy Lueders, che comanda il programma di volo spaziale unano della NASA.

La Lueders ha dichiarato ufficialmente che "NASA e SpaceX continuano a guardare attentamente i programmi operativi in vista della missione Crew-4 dell'agenzia sulla ISS. Al momento puntiamo al lancio non prima del 21 aprile e guardiamo anche alla data di backup del 23 aprile. I giorni aggiuntivi forniscono ai team della missione il tempo di completare le operazioni finali del pre-lancio per Crew-4 dopo il lancio della missione Ax-1 verso la stazione spaziale. Stiamo portando avanti ogni missione passo dopo passo per assicurarci di procedere in sicurezza".

Si punta prima a Ax-1, poi a Crew-4 con Samantha Cristoforetti

Nonostante questo piccolo imprevisto, la missione Crew-4 con Samantha Cristoforetti (specialista di missione), Kjell Lindgren (comandante), Robert Hines (pilota) e Jessica Watkins (specialista di missione) è comunque confermata per la partenza. Come scritto, sia NASA che SpaceX stanno lavorando per assicurare la massima sicurezza con due lanci con equipaggio così ravvicinati.

Il primo sarà Ax-1 di Axiom Space che sarà la prima missione completamente privata diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale. Questo perché oltre a utilizzare una società privata per il lancio (SpaceX) ci sarà un equipaggio composto da astronauti privati e non appartenenti alla NASA o ad altre agenzie con una gestione affidata alla società privata Axiom Space. Nonostante tutto la loro formazione sia del tutto similare a quella degli altri astronauti e seguita dalla NASA. Questo sempre per avere il massimo della sicurezza a bordo della ISS.

Come nel caso di Crew-4 dove ci sarà Samantha Cristoforetti, anche in questo caso ci sarà una capsula Crew Dragon. Nel caso della prima sarà un nuovo modello battezzato Freedom mentre nel caso di Ax-1 sarà impiegata Endeavour. Questo perché, come da "tradizione" di SpaceX, le capsule possono essere riutilizzate per più lanci tanto da permettere alla società di Elon Musk di non produrre più nuove unità e continuare a impiegare quelle già presenti.

In primo piano il Falcon 9 con Crew Dragon della missione Ax-1, in lontananza NASA SLS (fonte)

Il lancio della missione Axiom Space Ax-1 è previsto per venerdì 8 aprile (domani) alle 17:17 ora italiana dal Kennedy Space Center in Florida. La capsula porterà in orbita il comandante di missione (e ex-astronauta NASA) Michael Lopez-Alegria, il pilota Larry Connor e gli specialisti di missione Eytan Stibbe e Mark Pathy. Il docking con la ISS dovrebbe avvenire intorno alle 12:45 di sabato 9 aprile (ora italiana) al modulo Harmony mentre il portello dovrebbe aprirsi intorno alle 15:30. La durata della missione sarà di 9 giorni e successivamente i quattro astronauti torneranno sulla Terra dopo aver svolto alcuni esperimenti scientifici in orbita.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !