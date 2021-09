Samantha Cristoforetti sulla ISS, c'è una finestra di lancio: non prima del 15 aprile 2022

Samantha Cristoforetti tornerà nello Spazio "non prima del 15 aprile 2022". NASA e SpaceX hanno svelato la roadmap delle prossime missioni che porteranno a rinnovare l'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Per prima cosa, i piani di lancio per gli astronauti di Crew-3 sono confermati: la data fissata è quella del 31 ottobre, mentre il ritorno sulla Terra dell'equipaggio di Crew-2 è previsto tra l'inizio e metà novembre.

Crew-3 sarà la quarta missione di rinnovamento dell'equipaggio a bordo della ISS a partire dagli Stati Uniti e a svolgersi usando un razzo e una navicella di SpaceX (Demo-2, Crew-1 e Crew-2 sono state le precedenti).

La missione Crew-3 vedrà partire gli astronauti della NASA Raja Chari (comandante di missione), Tom Marshburn (pilota) e Kayla Barron (specialista di missione), insieme all'astronauta dell'ESA Matthias Maurer (specialista di missione) a bordo della navicella Crew Dragon e sfruttando il razzo Falcon 9 che sarà lanciato dal Kennedy Space Center in Florida.

Gli astronauti di Crew-3 saranno accolti dagli astronauti NASA Shane Kimbrough e Megan McArthur, da Akihiko Hoshide della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) e da Thomas Pesquet dell'ESA che sono a tuttora a bordo della ISS da aprile.

Per quanto concerne Crew-4, la nostra Samantha Cristoforetti e i suoi colleghi svolgeranno una missione scientifica di sei mesi. Crew-4 sarà comandata da Kjell Lindgren, mentre Bob Hines sarà il pilota - entrambi sono astronauti della NASA. Samantha Cristoforetti sarà specialista di missione e comanderà l'equipaggio della ISS Expedition 68, mentre il restante membro dell'equipaggio deve ancora essere nominato. Gli astronauti di Crew-3 torneranno sulla Terra alla fine di aprile 2022 dopo il passaggio di consegne con quelli di Crew-4.