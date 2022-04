Roscosmos non terminerà, ancora, la partnership per la Stazione Spaziale Internazionale

Continua la vicenda che lega la guerra in Ucraina alle vicende nello Spazio e in particolare alla Stazione Spaziale Internazionale. Come sappiamo, dall'inizio dell'offensiva russa sono state decise una serie di sanzioni che hanno colpito il programma spaziale di Roscosmos e altre società correlate. Nonostante il clima di tensione sulla Terra, in orbita, all'interno della ISS la situazione procede normalmente come riportato da più parti.

Negli scorsi giorni (il 31 marzo) è scaduto anche l'ultimatum annunciato qualche tempo fa da parte di Dmitry Rogozin (direttore generale dell'agenzia spaziale russa). L'alto dirigente avrebbe voluto che le agenzie spaziali occidentali e rispettivi governi togliessero le sanzioni alla Russia e al suo programma spaziale. Il rischio era quello di terminare la partnership per la ISS anzitempo. Cosa è successo? Sostanzialmente niente.

Continua la partnership a bordo della Stazione Spaziale Internazionale

In un lungo thread su Twitter, Rogozin ha mostrato le lettere ricevute da parte di Bill Nelson (NASA), Josef Aschbacher (ESA) e Lisa Campbell (CSA) dove si chiede di continuare la partnership per il supporto alla Stazione Spaziale Internazionale. Le richieste fatte da Russia e Roscosmos non sono però state ascoltate e quindi le sanzioni attualmente sono ancora in vigore.

Quello che hanno scritto i tre direttori delle diverse agenzie spaziali occidentali in breve è:

NASA - vuole continuare la partnership per la ISS e cercherà di supportare (non si sa in quali termini) JSC TsNIIMash e Rocket and Space Centre Progress. Non si parla però delle sanzioni.

- vuole continuare la partnership per la ISS e cercherà di supportare (non si sa in quali termini) JSC TsNIIMash e Rocket and Space Centre Progress. Non si parla però delle sanzioni. ESA - la decisione sulle sanzioni spetta agli stati membri ai quali è stata inviata la richiesta.

- la decisione sulle sanzioni spetta agli stati membri ai quali è stata inviata la richiesta. CSA - l'agenzia specifica che non ha rapporti con JSC TsNIIMash e Rocket and Space Centre Progress ma che continuerà a supportare il lavoro a bordo della ISS.

Dmitry Rogozin ha quindi risposto che le sanzioni sono illegali e che affliggono il programma spaziale russo e la cooperazione a bordo della ISS. Questo però non sembra aver ancora sortito gli effetti sperati (dalla Russia) e quindi la decisione sulle prossime mosse è stata demandata alla "dirigenza del paese" (che potrebbe significare direttamente a Putin). La Russia però non sembra ancora interessata, nonostante le minacce, a terminare la collaborazione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Significativo inoltre il rientro dell'astronauta NASA Mark Vande Hei che è rientrato (dopo 355 giorni nello Spazio) a bordo di una capsula Soyuz insieme a due cosmonauti. Dopo l'atterraggio, Vande Hei è stato portato negli USA con un aeroplano ma tutto si è svolto come da programma. In realtà il vero limite alla collaborazione per la ISS potrebbe essere legata più a questioni tecniche che politiche.

Il programma iniziale della Stazione Spaziale Internazionale avrebbe dovuto concludersi nel 2024 ma ora NASA, ESA e JAXA vorrebbero prolungarlo fino al 2030 con il deorbiting nel 2031. Questi anni in più però potrebbero mettere a dura prova i moduli più "anziani" del segmento russo. Per questo è stata una richiesta una perizia tecnica per stabilire la possibilità per quella parte di ISS di resistere ancora fino al 2030. Attualmente non è stata ancora resa nota alcuna decisione in tal senso ma un rapporto potrebbe essere rilasciato entro la fine dell'anno.

