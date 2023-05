Per poche ore ci sono 17 astronauti in orbita intorno alla Terra, un nuovo record

Lo Spazio, come abbiamo già scritto in passato, sta diventando sempre più ambito da società e agenzie spaziali sia per questioni economiche che politiche e scientifiche. In futuro ci saranno molti astronauti in orbita intorno alla Terra (e anche oltre) e pian piano il loro numero sta crescendo con il passare degli anni. Grazie alla presenza di due stazioni spaziali, la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e la stazione spaziale cinese (CSS) Tiangong le possibilità si stanno ampliando.

Proprio in queste ore e per un breve lasso di tempo ci saranno ben 17 astronauti in orbita intorno alla Terra, si tratta di un nuovo record e segno dell'evoluzione dei tempi. In futuro questo numero potrà sembrare solamente "poca cosa" e probabilmente non ci si farà più caso, ma con la nuova corsa allo Spazio è interessante osservare cosa accadrà nei prossimi anni (con le nuove missioni verso la Luna o con le stazioni spaziali commerciali).

Ci sono 17 astronauti in orbita intorno alla Terra

Secondo quanto riportato, grazie al lancio della missione cinese Shenzhou-16 con a bordo tre taikonati è stato possibile raggiungere il numero massimo mai registrato (record che però durerà poche ore e probabilmente sarà infranto in pochissimi anni). In precedenza il record era stato fissato a settembre 2021, quando in orbita erano presenti complessivamente 14 persone, grazie al contributo della missione privata Inspiration4.

Attualmente invece possiamo contare 17 astronauti suddivisi come segue:

Shenzhou-15 con tre persone: Fei Junlong, Deng Qingming e Zhang Lu

Shenzhou-16 con tre persone: Jing Haipeng, Zhu Yangzhu e Gui Haichao

Roscosmos (Expedition 69) con tre persone: Sergey Prokopyev, Dmitry Petelin e Andrey Fedyaev

NASA (Expedition 69) con tre persone: Frank Rubio, Stephen Bowen e Warren Hoburg

Agenzia spaziale UAE con una persona: Saif Al Neyadi

Axiom Space (Ax-2) con quattro persone: Peggy Whitson, John Shoffner, Ali AlQarni e Rayyanah Barnawi

Gli astronauti della missione privata Ax-2 di Axiom Space sono in fase di rientro e per questo il record di astronauti in orbita durerà solo poche ore. L'astronauta Barnawi è considerata la 600° persona che è giunta fino all'orbita terrestre oltre a essere la prima donna saudita nello Spazio.

In precedenza invece si era raggiunto un numero di 19 persone nello Spazio grazie alla missione NS-19 di Blue Origin. Questa però è suborbitale e soprattutto ha una durata ancora più limitata (pari a poco più di dieci minuti). Come scritto sopra, con l'arrivo della nuove stazioni spaziali commerciali che per un breve periodo conviveranno insieme alla ISS e a Tiangong, oltre alle altre missioni spaziali (anche in orbita lunare) il numero di persone nello Spazio è destinato a crescere di molto.