Artemis I: resi disponibili due nuovi video in alta risoluzione della missione

I preparativi per la missione Artemis II sono in pieno svolgimento con l'assemblaggio del grande razzo spaziale NASA SLS e della capsula Orion (che utilizzerà alcune componenti della prima). Come sappiamo, all'inizio di aprile sono stati annunciati i quattro astronauti che prenderanno parte a questa missione che proverà i sistemi in vista della terza, dove avverrà effettivamente l'allunaggio (atteso per la fine del 2025, se tutto andrà bene).

La nuova "corsa alla Luna" vede impegnata anche la Cina che sembra intenzionata a raggiungere la superficie del satellite prima del 2030 grazie a un programma molto ambizioso (e nuove tecnologie). Ad aprire la strada verso il ritorno sulla superficie lunare è stata però una missione senza equipaggio, Artemis I, che ha permesso di raccogliere dati sul nuovo vettore Space Launch System, sui sistemi di terra e ovviamente sulla capsula Orion. Negli scorsi giorni sono stati resi pubblici due nuovi video ad alta risoluzione di questa missione.

Due nuovi video ad alta risoluzione della missione Artemis I

Ricordiamo che questa missione è stata lanciata a novembre dello scorso anno dopo una serie di ritardi (di anni) e rinvii legati a problemi sorti durante le fasi precedenti la partenza. In generale questa missione si è svolta correttamente permettendo di raccogliere molti dati sui vari componenti e consentendo di prendere alcune decisioni ed effettuare modifiche legate a quanto emerso (per esempio sulla capsula Orion).

Nell'archivio pubblico della NASA riguardante la missione Artemis I sono stati pubblicati alcuni giorni fa due nuovi video ad alta risoluzione da 154 MB e 366 MB che mostrano punti di vista differenti da quelli mostrati durante le varie dirette che si sono susseguite nel corso del tempo.

Il primo, nominato "Launch to ICPS", prende in esame le fasi iniziali del lancio di NASA SLS e della capsula Orion. In circa 1'42" si può vedere il grande razzo spaziale lasciare il pad di lancio anche grazie alle videocamere posizionate lungo lo stadio centrale, nelle vicinanze dei booster con propellente allo stato solido. Ancora più scenica è l'espulsione del launch abort system (LAS) sulla sommità di Orion e la separazione dello stadio superiore, chiamato ICPS o Interim Cryogenic Propulsion Stage dal modulo di servizio della capsula Orion con una vista laterale decisamente suggestiva.

Il secondo video, chiamato "Orion Highlight" della durata di 3 minuti, si focalizza invece sulla capsula. Qui si possono vedere per esempio immagini della cabina dall'interno (con i manichini), la separazione del launch abort system da un altro punto di vista e sono state sfruttate anche le videocamere presenti alle estremità dei pannelli solari del modulo di servizio europeo della capsula di Artemis I per mostrare viste mozzafiato della Terra.

Intorno al 40" si può vedere l'ICPS ancora collegato alla capsula e ancora una volta viene proposta la visione della separazione dello stadio superiore. Successivamente si passa invece alle immagini catturate mentre Orion si trovava in orbita lunare. Qui ci sono spettacolari viste della capsula, della Luna e della Terra in lontananza così come della superficie del nostro satellite. Intorno a 1'54" si può vedere la fase di rientro con il nostro Pianeta che si mostra sfuggente.

Infine, dopo il 2' si può osservare le fasi del rientro della capsula Orion quando attraversa ad alta velocità l'atmosfera terrestre. Le viste dagli oblò mostrano la Terra sullo sfondo e i bagliori legati al plasma generato durante la discesa verso l'oceano. Il video si conclude con l'apertura dei paracadute visti dall'interno della capsula.